Ювентус - Рома 1:0 видео гола и обзор матча Серии А

Туринский Ювентус на своем поле обыграл римскую Рому в матче 17-го тура чемпионата Италии. Хозяева поля забили единственный гол на 35-й минуте встречи. Автором гола стал 32-летний форвард Марио Манджукич.

Отметим, что туринский клуб выдал лучший старт за все существование Серии А, одержав 16 побед в 17 матчах.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча



