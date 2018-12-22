Гвардиола: Три удара и три гола в наши ворота - это футбол

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после поражения его команды "Кристал Пэлас" (2:3). Отрыв "Ливерпуля" от "Сити" после 18 туров увеличился до четырех очков.

"Мы хорошо начали матч, создавали моменты, а потом забили фантастический гол. Но как только они перешли половину поля, то сравняли счет. Потом перешли второй раз и снова забили. Третий гол… нельзя зарабатывать такие пенальти в свои ворота. Три удара и три гола в наши ворота. Это футбол.

Мы будем бороться до последней секунды. Сейчас декабрь, нам нужно восстановиться и снова начать выигрывать.

У нас невероятная команда, фантастические игроки. Нужно восстановиться психологически и физически. Сегодня мы отдали все силы, но такое бывает

Стоунз в центре поля? Когда я угадываю с составом, меня называют гением. Когда нет, то нет", - сказал Гвардиола.