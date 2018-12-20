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Спорт
Футбол
20 декабря 18, 14:28
Сборная Украины завершила год в топ-30 рейтинга ФИФА
сборная Украины
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Всего в мировом рейтинге 211 национальных сборных
Сегодня, 20 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 28 место, имея 1482 балла. Об этом говорится на официальном сайте.

В предыдущем рейтинге украинская команда занимала эту же позицию. Особых изменений в в рейтинге также не произошло, поскольку в Европе в этот период национальные команды матче не проводили. Среди представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) украинская национальная сборная сейчас находится на 18-й строчке.

Соперники сборной Украины в квалификации на Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - 6, Сербия - 29, Люксембург - 86 и Литва - 133.

Всего в списке 211 футбольных сборных. Возглавляет его по-прежнему сборная Бельгии.

Первая десятка рейтинга ФИФА по состоянию на 20 декабря выглядит следующим образом:

Иллюстрация
liga.net
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