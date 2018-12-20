Амьен 2:3 Лион. Без сенсаций в Кубке лиги

Соперник у "ткачей" был более статусным, как никак представитель Лиги 1. Но быстрый гол с пенальти и вслед за этим удаление у хозяев предрешили судьбу матча заблаговременно. Хотя, по правде говоря, одиннадцатиметровый был искусно "нарисован" Бертраном Траоре, который воспользовался тем, что в Кубке лиги не используется система VAR. Приговор уверенно исполнил Мусса Дембеле.

Второй гол отправил в сетку ворот хозяев сам Траоре, который показал, что умеет не только симулировать, но и решать эпизоды один в один с защитником. Во втором же тайме Мартен Террье довел счет до крупного дальним ударом.

Хозяевам все же удалось размочить счет, но сделали они это при помощи головы защитник соперника Джейсона Денайера, который пробил под перекладину собственных ворот. Уже в компенсированное время "Амьен" даже сократил разрыв до минимального усилиями Шейха Тимите, который вышел на замену. Но на большее аутсайдера Лиги 1 не хватило.

Амьен - Лион 2:3 (0:2)

Денайер (70 авт); Тимите (90+2) - Дембеле (20 пен); Траоре (45+2); Террье (60)

Удаления: Аденон (Амьен, 26)

В эти минуты идет финальная подготовка к оставшимся шести матчам стадии 1/8 финала Кубка французской лиги, которые начнутся в одно время, 22:05.