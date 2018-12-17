Игра Реала вызывает скуку у болельщиков бланкос. ВИДЕО

Вчера "Реал" в чемпионате Испании добыл минимальную победу над "Райо Вальекано". Единственный гол забил Бензема. В концовке матча "бланкос" едва не упустили победу, но отличный сэйв совершил Куртуа.

Несмотря на победу, болельщики "Реала" после финального свистка выразили разочарование игрой своей команды, проводив ее свистом. Как пишет Marca, недовольный рев болельщиков может был бы и больше, если бы половина аудитории (из 55229 зрителей) не покинули стадион за несколько минут до финального свистка.

В этом сезоне, "Реал" собирал аншлаг только на дерби с "Атлетико", а в четверых матчах количество зрителей на стадионе было меньше 60 тысяч.

Интересно, что две ведущие спортивные газеты Мадрида уловили настроение болельщиков и вышли практически с одинаковыми заголовками: "Сантьяго Бернабеу скучно" у Marca и "Этот Реал вызывает скуку" у AS.