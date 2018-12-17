Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.47
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
16 декабря 18, 09:24
Игра Реала вызывает скуку у болельщиков бланкос. ВИДЕО
Реал
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Посещаемость стадиона падает

Вчера "Реал" в чемпионате Испании добыл минимальную победу над "Райо Вальекано". Единственный гол забил Бензема. В концовке матча "бланкос" едва не упустили победу, но отличный сэйв совершил Куртуа.

Несмотря на победу, болельщики "Реала" после финального свистка выразили разочарование игрой своей команды, проводив ее свистом. Как пишет Marca, недовольный рев болельщиков может был бы и больше, если бы половина аудитории (из 55229 зрителей) не покинули стадион за несколько минут до финального свистка.

В этом сезоне, "Реал" собирал аншлаг только на дерби с "Атлетико", а в четверых матчах количество зрителей на стадионе было меньше 60 тысяч.

Интересно, что две ведущие спортивные газеты Мадрида уловили настроение болельщиков и вышли практически с одинаковыми заголовками: "Сантьяго Бернабеу скучно" у Marca и "Этот Реал вызывает скуку" у AS.

​​​​​​
UA-Football
Ещё по теме:
Реал и Челси согласовали трансфер Азара за 190 млн евро
Интер нацелился на лучшего игрока ЧМ-2018
Челси готов выложить за словенского голкипера 100 млн евро
Никола Калинич переходит в Атлетико
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
О групповом турнире Лиги Чемпионов-2018
noimageМыколенко: У многих футболистов не пошла игра
noimageМежду Шахтером и Динамо растаял лед, - Сабо
noimageПровал Шахтера в Лиге чемпионов, - Фонсека. ВИДЕО, Фото
noimageОт Пеле до Анри: 10 звезд, которые доигрывали в США. ВИДЕО
Лента новостей