Роналду дебютирует за Ювентус в матче с Кьево

За туринскую команду дебютирует нападающий Криштиану Роналду.

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Дуглас Коста, Куадрадо, Дибала, Роналду.

Запасные: Перин, Пинсольо, Бенатиа, Барцальи, Ругани, Матюиди, Джан, Бентанкур, Бернардески, Манджукич.

Следить за матчем "Кьево" — "Ювентус" можно на странице "Чемпионата". Игра состоится в Вероне на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди", начало — в 19:00 по киевскому времени.

Роналду перебрался в "Ювентус" этим летом из "Реала". За девять сезонов нападающий провёл за "сливочных" 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе "Реала" Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.