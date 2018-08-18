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Спорт
Футбол
18 августа 18, 18:56
Роналду дебютирует за Ювентус в матче с Кьево
Роналду
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Стал известен стартовый состав “Ювентуса” на матч первого тура итальянской Серии А с “Кьево”.

За туринскую команду дебютирует нападающий Криштиану Роналду.

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Дуглас Коста, Куадрадо, Дибала, Роналду.

Запасные: Перин, Пинсольо, Бенатиа, Барцальи, Ругани, Матюиди, Джан, Бентанкур, Бернардески, Манджукич.

Следить за матчем "Кьево" — "Ювентус" можно на странице "Чемпионата". Игра состоится в Вероне на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди", начало — в 19:00 по киевскому времени.

Роналду перебрался в "Ювентус" этим летом из "Реала". За девять сезонов нападающий провёл за "сливочных" 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе "Реала" Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.
telegraf.com.ua
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