Кто покажет матчи Динамо в Лиге чемпионов

Вопрос трансляциии футбольных еврокубков для украинского зрителя, похоже, решился положительно.

О заключении контракта с УЕФА на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка сезонов 2018/19, 2019/20 и 2020/21 пока не сообщала ни одна украинская телекомпания. Предыдущий контракт с МГУ (каналы Футбол и Украина) завершился в прошлом сезоне, а на ближайший до последнего трансляция футбола была под вопросом.

Впрочем, последние события говорят о том, что еврокубки останутся на Украине и каналах Футбол еще на три года.

На этой неделе Футбол 1 показал матч за Суперкубок УЕФА, а на следующей в программе запланирован показ матча Лиги чемпионов Динамо с Аяксом.

"Друзья, спешу порадовать! Прямая трансляция матча за Суперкубок УЕФА Реал-Атлетико состоится на телеканале Футбол 1. Больше пока ничего не буду комментировать, все подробности узнаете уже совсем скоро и они, обещаю, будут весьма интересными", - написал Директор телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 Александр Денисов еще во вторник. Больше сообщений от него не было, так что ждем подробностей в ближайшее время.