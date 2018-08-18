Ребров: "Динамо" сейчас не готово платить за новичков

Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал ситуацию с форвардами в команде Алекандра Хацкевича.

- Вы - нападающий, в ваших жилах течет бело-голубая кровь. Как вы прокомментируете ситуацию с форвардами в ставшем для вас родным клубе? Что делать Хацкевичу?

- Ничего не делать. Искать форварда, обострять конкуренцию. Вижу - начал больше играть Русин. Рад, что постепенно заявляет о себе молодежь. Но надеяться на Назария как на основного нападающего весь сезон, наверное, пока сложно. Если команда ставит цели играть в Лиге чемпионов и бороться за золото чемпионата Украины, ей нужен квалифицированный форвард, который подходит под игру Хацкевича. Какая именно эта игра, я детально сказать не могу, это знает сам Александр Николаевич. Но очевидно, что одного Беседина мало.

- Может, стоит построить командные действия в атаке так, как Дешам заточил их под Жиру?

- Тут есть нюансы. Вот многие говорят, что якобы Беседин незабивной. Хорошо, я напомню вам первое чемпионство Динамо, выигранное при мне. Кто у нас был основным форвардом? Помните?

- Артем Кравец?

- Вот именно! Он ведь тоже забивал не так много, но зато постоянно выгрызал мячи, ни на секунду не останавливался, моментально включался в отбор. Его пробег был на уровне лучших игроков в команде. Форвард наматывал за 90 минут больший километраж, чем полузащитники. Вы себе это представляете? Уникальные цифры для нападающего! Беседин играет в той же манере, что и Кравец.

- Так в чем нюанс?

- В том, что Динамо далеко не всегда действует вторым номером, то есть использует тактику, которая раскрывает лучшие качества Артема. При игре в позиционных атаках нужен более гибкий нападающий, исполнитель с большим количеством технических навыков, умеющий и обыграть за счет дриблинга, и за спину открыться. Беседин в этих элементах игры несколько ограничен, хотя то, что он делает - делает отлично. В общем, киевлянам нужно иметь двух-трех разноплановых нападающих, чтобы подстраиваться под соперников различного уровня и стиля.

- Скажите тогда, почему Динамо упрямо каждый год отпускает на вольные хлеба Хлебаса? Исполнителя, который лично мне типажом и фактурой, за исключением разве что игры головой, напоминает самого Сергея Реброва?

- Я видел в нем потенциал, когда он был у меня в команде. Вижу его и сегодня. Однако на тот момент он был слишком молод и не мог на равных конкурировать с Кравцом, Мбокани, Теодорчиком… Наверное, сейчас руководство киевлян понимает, что после прихода Красникова будет сделана ставка на южноамериканский рынок, где найдется форвард, возможно, с лучшими качествами, чем Хлебас. Что ж, ждем, пока он появится… Другое дело, что, возможно, Динамо сейчас не готово платить за новичков большие деньги, а найти то, что нужно, недорого, видимо, не так просто.