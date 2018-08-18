Ювентус покупает форварда сборной Англии

Туринцы завершают сделку по подписанию Стефи Мавидиди, молодого форварда лондонского Арсенала.

Игрок уже отправился в Италию для прохождения медосмотра, а о переходе может быть объявлено в течение следующих суток, сообщает Sky Sports.

Мавидиди перешел в Арсенал в 2015 году в 17-летнем возрасте, но так и не сыграл ни одного матча за Канониров. Три предыдущих сезона он провел в арендах в Чарльтоне и Престоне, суммарно вышев на поле 31 раз и забив 2 мяча.

Нынешним летом к Ювентусу также присоединились Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Эмре Джан, Жоау Канселу и Маттиа Перин.