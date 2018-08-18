Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.46
USD
27.67
RUB
0.41
EUR
31.61
USD
27.82
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
17 августа 18, 12:40
Ювентус покупает форварда сборной Англии
Ювентус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ювентус близок к подписанию нападающего Стефи Мавидиди.

Туринцы завершают сделку по подписанию Стефи Мавидиди, молодого форварда лондонского Арсенала.

Игрок уже отправился в Италию для прохождения медосмотра, а о переходе может быть объявлено в течение следующих суток, сообщает Sky Sports.

Мавидиди перешел в Арсенал в 2015 году в 17-летнем возрасте, но так и не сыграл ни одного матча за Канониров. Три предыдущих сезона он провел в арендах в Чарльтоне и Престоне, суммарно вышев на поле 31 раз и забив 2 мяча.

Нынешним летом к Ювентусу также присоединились Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Эмре Джан, Жоау Канселу и Маттиа Перин.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Роналду рассказал, когда закончит карьеру футболиста
Роналду сможет избежать тюремного заключения
Роналду приговорили к 2-м годам тюрьмы и штраф 18,8 млн евро
Роналду: Это моя лучшая игра на Чемпионатах мира
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кто покажет матчи Динамо в Лиге чемпионов
noimageРебров: Динамо сейчас не готово платить за новичков
noimageЛига Европы: все пары плей-офф квалификации
noimageЖданов: Давайте поблагодарим Хачериди
noimageСерхио Рамос раскритиковал Роналду за его слова о Реале
Лента новостей