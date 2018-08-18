Лига Европы: все пары плей-офф квалификации

Стали известны все клубы, которые сыграют на стадии плей-офф Лиги Европы. У Украины на этой стадии будет свой представитель - "Заря" померяется силами с "Лейпцигом". Отборочные матчи пройдут 23 и 30 августа.

Путь чемпионов

"Олимпия" - Спартак" Трнава

АПОЕЛ - "Астана"

"Русенборг" - "Шкендия"

"Дюделанж" - ЧФР

"Судува" - "Селтик"

"Шериф" - "Карабах"

"Мальме" - "Митьюлланд"

"Торпедо" Кутаиси - "Лудогорец"

Основной путь

"Сигма" - "Севилья"

"Сарпсборг" - "Маккаби" Тель-Авив

"Гент" - "Бордо"

"Партизан" - "Бешикташ"

"Рапид" - "Стяуа"

"Аполлон" - "Базель"

"Рейнджерс" - "Уфа"

"Аталанта" - "Копенгаген"

"Зенит" - "Мольде"

"Тренчин" - АЕК Ларнака

"Генк" - "Брондбю"

"Олимпиакос" - "Бернли"

"Заря" - "РБ Лейпциг"

2018-19, Лига Европы

"Бордо" - "Мариуполь" 2:1 (0:0)

Голы: Пундж, 54 (1:0); Санхаре, 56 (2:0); Фомин, 66 (2:1)

Предупреждения: - Борячук, 22; Пихаленок, 88

"Маккаби Т-А" - "Пюник" 2:1 (0:1)

Голы: Аракелян, 11 (0:1); Миха, 55 (1:1); Атар, 69 (2:1)

"Зенит" - "Динамо Мн" 8:1 (1:0)

Голы: Паредес Л., 22 (1:0); Нобоа, 66 (2:0); Дзюба, 75 (3:0); Дзюба, 79 (4:0); Яхая, 99 (4:1); Дриусси, 108 (5:1); Дзюба, 115 (пенальти) (6:1); Мак, 121 (пенальти) (7:1); Мак, 123 (8:1)

Предупреждения: Нобоа, 11; Паредес Л., 64, 72 - Бегунов, 22; Швецов, 45, 120

Удаления: Паредес Л., 72 (второе предупреждение) - Швецов, 120 (второе предупреждение)

"Риека" - "Сарпсборг" 0:1 (0:0)

Голы: Мортенсен, 83 (0:1)

"Бернли" - "Истанбул ББ" 1:0 (0:0)

Голы: Корк, 98 (1:0)

Предупреждения: Лонг К., 40; Гибсон, 102; Уорд, 116 - Кавечи, 39; Инлер, 117

"Брага" - "Заря" 2:2 (0:0)

Голы: Новайш, 65 (1:0); Ратан Рафаэль, 70 (1:1); Рикарду Орта, 73 (2:1); Караваев, 83 (2:2)

Предупреждения: Диего Соуза, 8; Новайш, 32; Рикарду Орта, 50 - Харатин, 34; Леднев, 40; Силас, 63; Вернидуб, 64; Михайличенко Б., 92; Кабаев, 93; Караваев, 96

"Аталанта" - "Хапоэль Хайфа" 2:0 (0:0)

Голы: Сапата Д., 71 (1:0); Корнелиус, 92 (2:0)

"Лех" - "Генк" 1:2 (0:2)

Голы: Самата, 19 (0:1); Троссард, 45 (пенальти) (0:2); Цывка, 50 (1:2)

"Партизан" - "Нордшелланд" 3:2 (3:1)

Голы: Сков Ольсен, 9 (0:1); Милетич Н.Г., 11 (1:1); Янкович М., 30 (2:1); Маркович Св., 35 (3:1); Амон, 76 (3:2)

"Мольде" - "Хиберниан" 3:0 (1:0)

Голы: Халанд, 35 (1:0); Аурснес, 67 (2:0); Халанд, 82 (3:0)

"Стяуа" - "Хайдук Сплит" 2:1 (0:0)

Голы: Ньоэре, 53 (пенальти) (1:0); Саид, 82 (1:1); Ньоэре, 93 (2:1)

"Жальгирис" - "Севилья" 0:5 (0:3)

Голы: Нолито, 6 (0:1); Сарабия, 8 (0:2); Сарабия, 44 (0:3); Гильерме Арана, 80 (0:4); Нолито, 83 (0:5)

"Кайрат" - "Сигма" 1:2 (0:1)

Голы: Нешпор, 19 (0:1); Гоушка, 51 (0:2); Эппель, 61 (1:2)

Предупреждения: Фелипе Алвес, 58, 75; Эппель, 84 - Заградничек, 59

Удаления: Исаэл, 94; Фелипе Алвес, 75 (второе предупреждение)

"Рапид Вена" - "Слован Б" 4:0 (1:0)

Голы: Кнасмюллнер, 3 (1:0); Кнасмюллнер, 79 (2:0); Мург, 85 (3:0); Кнасмюллнер, 94 (4:0)

"Копенгаген" - "ЦСКА София" 2:1 (1:0)

Голы: Ндой, 23 (1:0); Эвандро, 58 (1:1); Ндой, 64 (2:1)

Предупреждения: Грегуш, 26 - Перейра, 20; Малинов, 71; Бодуров, 77

"Люцерн" - "Олимпиакос" 1:3 (0:1)

Голы: Христодулопулос, 23 (0:1); Христодулопулос, 59 (0:2); Герреро, 68 (0:3); Демхасай, 83 (1:3)

"Марибор" - "Рейнджерс" 0:0 (0:0)

"Фейеноорд" - "Тренчин" 1:1 (1:1)

Голы: Боттежин, 9 (1:0); Манце, 10 (1:1)

"Гент" - "Ягеллония" 3:1 (1:0)

Голы: Авоньи, 13 (1:0); Поспишил, 58 (1:1); Яремчук, 84 (2:1); Давид Дж., 89 (3:1)

"Брондбю" - "Спартак Суботица" 2:1 (0:0)

Голы: Кайзер, 68 (1:0); Главчич, 80 (1:1); Вильчек, 93 (2:1)

"Прогрес" - "Уфа" 2:2 (1:0)

Голы: Аликин, 3 (автогол) (1:0); Пауревич, 51 (1:1); Де Алмейда, 73 (2:1); Пауревич, 94 (2:2)

Предупреждения: Тиль О., 42 - Пауревич, 19

"ЛАСК" - "Бешикташ" 2:1 (1:0)

Голы: Жоау Виктор, 42 (1:0); Фризер, 68 (2:0); Негредо, 91 (2:1)

"Динамо Брест" - "Аполлон" 1:0 (0:0)

Голы: Нехайчик, 86 (1:0)

"Университатя" - "РБ Лейпциг" 1:1 (0:1)

Голы: Забитцер, 40 (0:1); Байку, 85 (1:1)

Предупреждения: Митрицэ, 24; Байку, 31; Банку, 70; Чикилдеу, 93 - Забитцер, 19; Демме, 24; Сараччи, 74; Кампль, 84; Огустен, 91

"АПОЕЛ" - "Хапоэль Б-Ш" 3:1 (0:1)

Голы: Бен-Басат, 19 (0:1); Кажу, 64 (1:1); Лукас, 80 (2:1); Лукас, 94 (3:1)

"Валюр" - "Шериф" 2:1 (1:0)

Голы: Сигурдссон, 40 (1:0); Бадибанга З., 69 (1:1); Хальдорссон, 91 (2:1)

"Дюделанж" - "Легия" 2:2 (2:1)

Голы: Штумпф, 8 (1:0); Стельвио, 17 (2:0); Канте, 33 (2:1); Канте, 86 (2:2)

"Мидтъюлланд" - "ТНС" 3:1 (1:1)

Голы: Джордж, 16 (1:0); Эббе, 22 (1:1); Окосун, 62 (2:1); Окосун, 80 (3:1)

"ЧФР Клуж" - "Алашкерт" 5:0 (2:0)

Голы: Кулио, 19 (пенальти) (1:0); Омрани, 45 (2:0); Хобан, 58 (3:0); Омрани, 63 (4:0); Мале, 92 (5:0)

"Базель" - "Витесс" 1:0 (1:0)

Голы: Аети, 30 (1:0)

"Судува" - "Спартак Ю" 0:0 (0:0)

"Зриньски" - "Лудогорец" 1:1 (0:1)

Голы: Кесеру, 24 (0:1); Билбия, 92 (1:1)

"Кукеси" - "Торпедо Кутаиси" 2:0 (1:0)

Голы: Реджиналдо, 29 (пенальти) (1:0); Реджиналдо, 75 (пенальти) (2:0)

"ХИК" - "Олимпия Любляна" 1:4 (0:1)

Голы: Абасс, 21 (0:1); Аврамовски, 72 (0:2); Рафинья, 75 (автогол) (0:3); Хрисантус, 85 (1:3); Бркич, 91 (пенальти) (1:4)

Предупреждения: Пейпонен, 54; Сумусало, 79; Вертайнен, 88

"АЕК Ларнака" - "Штурм" 5:0 (1:0)

Голы: Тричковски, 8 (1:0); Ларена, 65 (пенальти) (2:0); Тричковски, 67 (3:0); Тричковски, 81 (4:0); Толемесс, 86 (5:0)

Предупреждения: Янну, 41 - Марешич, 45; Кох, 51; Ловрич, 51, 59

Удаления: - Ловрич, 59 (второе предупреждение)

"Русенборг" - "Корк Сити" 3:0 (2:0)

Голы: Сербечич, 26 (1:0); Сёдерлунд, 34 (2:0); Троннсен, 58 (3:0)

Матчи плей-офф раунда Лиги Европы пройдут 23 и 30 августа, после чего определяться все участники группового этапа Лиги Европы и состоится жеребьевка турнира.