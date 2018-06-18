Лучший момент четвертого игрового дня ЧМ-2018

Сборная Мексики совершила первую громкую сенсацию на ЧМ-2018. Команда Хуана Карлоса Осорио неожиданно обыграла действующего чемпиона мира сборную Германии (1:0). Победный гол в матче забил полузащитник Ирвинг Лосано, реализовавший свой момент после стремительной контратаки.

Таким образом, Мексика возглавила турнирную таблицу в группе F. Правда, другой матч этой группы Швеция - Южная Корея будет сыгран сегодня.

МОМЕНТ ДНЯ????



Как Ирвинг Лосано #MEX забил победный гол в матче с действующими чемпионами мира #GER



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