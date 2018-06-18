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Футбол
18 июня 18, 09:46
Лучший момент четвертого игрового дня ЧМ-2018
Сборная Мексики
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Сборная Мексики совершила первую громкую сенсацию на ЧМ-2018. Команда Хуана Карлоса Осорио неожиданно обыграла действующего чемпиона мира сборную Германии (1:0).

Сборная Мексики совершила первую громкую сенсацию на ЧМ-2018. Команда Хуана Карлоса Осорио неожиданно обыграла действующего чемпиона мира сборную Германии (1:0). Победный гол в матче забил полузащитник Ирвинг Лосано, реализовавший свой момент после стремительной контратаки.

Таким образом, Мексика возглавила турнирную таблицу в группе F. Правда, другой матч этой группы Швеция - Южная Корея будет сыгран сегодня.

МОМЕНТ ДНЯ????

Как Ирвинг Лосано #MEX забил победный гол в матче с действующими чемпионами мира #GER

???? Лучшие моменты https://t.co/sBUlKlg9tO
???? Где смотреть???? https://t.co/olRhucNKtT pic.twitter.com/eBmMkslFZQ

— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2018 г.
UA-Football
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