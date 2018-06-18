Форвард Динамо подписал контракт с Шахтером

Соглашение рассчитано на два года.

В Шахтер Мораес перешел как свободный агент — у него истек контракт с Динамо, который стороны так и не продлили.

Слухи о переговорах бразильца с Горняками ходили еще весной, и киевляне даже на некоторое время отстраняли Жуниора от матчей, но он все отрицал и через некоторое время вернулся в состав.

Тем не менее, по окончании сезона тренер Александр Хацкевич прямо сказал, что соглашение с ним продлевать не будут.

31-летний Жуниор Мораес выступал за Динамо с 2015 года и был важным игроком основы. На его счету 34 гола в 85 матчах во всех турнирах (в том числе 12 голов в 30 матчах прошлого сезона).

До Динамо бразилец выступал за донецкий Металлург, софийский ЦСКА, румынскую Глорию, а также Сантос.

Для Горняков Мораес стал очередным новичком за несколько дней после хавбека Майкона, форварда Фернандо и вратаря Алексея Шевченко.