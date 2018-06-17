ЧМ-2018. Матч дня. Бразилия начинает путь за трофеем

Еще один фаворит турнира, которому прочат минимум финал, если не победу – Бразилия – вступает в игру. За этой командой особенно интересно будет наблюдать украинским болельщикам, ведь в составе сразу несколько игроков, которые совсем недавно гоняли мяч по украинским полям. Это и Виллиан, и Дуглас Коста, и Фернандиньо, все еще полузащитник "Шахтера" Тайсон и новоиспеченный хавбэк "МЮ" Фред. Последний, правда, может пропустить стартовый матч из-за повреждения, которое получил на одной из тренировок команды уже в России.



Но несмотря на обилие звезд, главным человеком в этой команде точно является Тите. В Бразилии верят, что он приведет пока пентакампионе к шестому титулу. Он быстро заставил болельщиков забыть о прискорбнейшем поражении в полуфинале домашнего чемпионата мира от Германии - 7:1. Теперь Бразилия монолитна и едина, у нее даже нет единого капитана. Тите раздает повязку как поощрение за выдающуюся игру. Бразилия – это больше не команда Неймара, хотя он безусловно ценен для команды, ведь с Тите он играет на нее.

Обновленная и фееричная Бразилия в первом матче сойдется со Швейцарией.



Швейцария – вторая по силе команда в группе. Более того, швейцарцы в рейтинге ФИФА занимают шестое место – это выше Франции с Испанией. С сентября 2016 года по октябрь 2017-го сборная одержала 10 побед подряд. И играла в плей-офф отбора ЧМ-2018 лишь из-за поражения португальцам в решающем матче. Главная сила швейцарцев – организованность, умение классно действовать в защите, и конечно, Шакири с Джакой.



Главные звезды



Неймар





В этом созвездии парень за 222 миллиона не может не выделяться. Сам он уверен – что именно он лучший игрок мира прямо сейчас (Криштиану и Месси – вне конкуренции, они инопланетсяне).





- Эта сборная Бразилии готова к турниру лучше, чем четыре года назад. Выиграть чемпионат мира — самая главная цель. Сейчас этот турнир намного важнее Лиги чемпионов, — заявил форвард перед стартом турнира.





Гранит Джака













Полузащитник лондонского "Арсенала" - один из самых узнаваемых и востребованных спортсменов Швецарии. У парня десятки рекламных контрактов и практически гарантированное место в составе сборной. И все потому, что Джака – действительно хорош. Он физически вынослив, у него отличное видение поля и мощнейший удар. В национальной команде Гранит может сыграть и в опорной зоне и под нападающим.



Бразилия и Швейцария 8 раз встречались между собой, и у "селесао" нет подавляющего преимущества в личных встречах с "крестоносцами": три победы, три ничьи и два поражения.



ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Бразилия — фаворит встречи, это подтверждают и букмекеры. На победу южноамериканской сборной дают коэффициент 1.4. Ничья оценивается в 4.85, а вот триумф швейцарцев маловероятен — коэффициент 9.0.



СМОТРЕТЬ

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в Ростове-на-Дону 17 июня, начало встречи – в 21:00. Прямая трансляция на телеканале "Интер".





