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17 июня 18, 09:03
ЧМ-2018. Матч дня. Бразилия начинает путь за трофеем
Бразилия
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На пути пока еще пентакампионе - крепкая сборная Швейцарии

Еще один фаворит турнира, которому прочат минимум финал, если не победу – Бразилия – вступает в игру. За этой командой особенно интересно будет наблюдать украинским болельщикам, ведь в составе сразу несколько игроков, которые совсем недавно гоняли мяч по украинским полям. Это и Виллиан, и Дуглас Коста, и Фернандиньо, все еще полузащитник "Шахтера" Тайсон и новоиспеченный хавбэк "МЮ" Фред. Последний, правда, может пропустить стартовый матч из-за повреждения, которое получил на одной из тренировок команды уже в России.

Но несмотря на обилие звезд, главным человеком в этой команде точно является Тите. В Бразилии верят, что он приведет пока пентакампионе к шестому титулу. Он быстро  заставил болельщиков забыть о прискорбнейшем поражении в полуфинале домашнего чемпионата мира от Германии - 7:1. Теперь Бразилия монолитна и едина, у нее даже нет единого капитана. Тите раздает повязку как поощрение за выдающуюся игру. Бразилия – это больше не команда Неймара, хотя он безусловно ценен для команды, ведь с Тите он играет на нее.

Обновленная и фееричная Бразилия в первом матче сойдется со Швейцарией.

Швейцария – вторая по силе команда в группе.  Более того, швейцарцы в рейтинге ФИФА занимают шестое место – это выше Франции с Испанией. С сентября 2016 года по октябрь 2017-го сборная одержала 10 побед подряд. И играла в плей-офф отбора ЧМ-2018 лишь из-за поражения португальцам в решающем матче. Главная сила швейцарцев – организованность, умение классно действовать в защите, и конечно, Шакири с Джакой.

Главные звезды

Неймар


В этом созвездии парень за 222 миллиона не может не выделяться. Сам он уверен – что именно он лучший игрок мира прямо сейчас (Криштиану и Месси – вне конкуренции, они инопланетсяне).

- Эта сборная Бразилии готова к турниру лучше, чем четыре года назад. Выиграть чемпионат мира — самая главная цель. Сейчас этот турнир намного важнее Лиги чемпионов, — заявил форвард перед стартом турнира.

Гранит Джака



Полузащитник лондонского "Арсенала" - один из самых узнаваемых и востребованных спортсменов Швецарии. У парня десятки рекламных контрактов и практически гарантированное место в составе сборной. И все потому, что Джака – действительно хорош. Он физически вынослив, у него отличное видение поля и мощнейший удар. В национальной команде Гранит может сыграть и в опорной зоне и под нападающим.

Бразилия и Швейцария 8 раз встречались между собой, и у "селесао" нет подавляющего преимущества в личных встречах с "крестоносцами": три победы, три ничьи и два поражения.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ
Бразилия — фаворит встречи, это подтверждают и букмекеры. На победу южноамериканской сборной дают коэффициент 1.4. Ничья оценивается в 4.85, а вот триумф швейцарцев маловероятен — коэффициент 9.0.

СМОТРЕТЬ
Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в Ростове-на-Дону 17 июня, начало встречи – в 21:00. Прямая трансляция на телеканале "Интер".


kp.ua
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