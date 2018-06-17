Ван Марвейк: Судьи после видеопросмотра не знали, что делать

"Я видел, как судьи реагировали на просмотр видео. Они не знали, что делать. Язык тела говорил, что главный судья не знает был ли пенальти. Ему нужно было решать - Франция или Австралия. Могла сложиться ситуация, когда 7 из 10 людей сказали бы, что пенальти было, а еще три, что пенальти не было. Я не знаю. Такие решения принимать трудно, когда на тебя давят 50 тысяч людей. Но хочу отметить, что судья, который был ближе всего к игрокам, сразу сказал, что пенальти не было и что надо продолжать матч. Задайте вопрос об этом ему", - приводит слова ван Марвейка Sky Sports.