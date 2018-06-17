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16 июня 18, 19:28
Перу - Дания. Анонс и прогноз матча (ВИДЕО)
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Претенденты на второе место в группе С сойдутся в очной дуели

Учитывая наличие сборной Франции в группе С, уже матч первого тура между Перу и Данией можно считать малым финалом, по крайней мере, для этого квартета. Не для того инки героически добывали путевку на Мундиаль впервые за 36 лет, чтобы вылететь уже после первого этапа. Но и Дания, которая в рейтинге ФИФА занимает высоченное 12-е место, переполнена амбициями, как минимум, попасть в 16-ку лучших сборных планеты.

Чемпионат мира 2018. Группа С. Первый тур

16 июня. Саранск. "Мордовия Арена"

ПЕРУ 19:00 ДАНИЯ

Телетрансляция - канал Интер

Арбитр - Баккаре Гассама (Гамбия)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Перу пятый раз сыграет в финальной части чемпионата мира. Правда, последний раз американская сборная выступала на мундиале еще в 1982 году. Наивысшим достижением является выход в четвертьфинал в 1970-м, где было поражение от Бразилии. Успешным был и ЧМ-1978, когда перуанцы прошли первую группу, а вот в полуфинальном квартете проиграли все три матча. 


Дания тоже пятый раз стартует на чемпионате мира, но успехи красно-белых значительно свежее. Если в Бразилии датчане не играли, то в ЮАР в 2010-м заняли третье место в группе. Лучший результат - четвертьфинал на Чемпионате мира 1998. 

Перу имеет серию из 15 матчей без поражений - 10 побед и 5 ничьих. Последний раз команда Рикардо Гареки проигрывала еще в ноябре 2016-го (0:2 от Бразилии). Дания имеет почти идентичные показатели - 8 побед и 7 ничьих за последние два года. В январе, правда, датчане проигрывали товарищеские матчи Иордании и Швеции, но тогда за сборную выступали исключительно игроки национального чемпионата. 

Главная звезда Перу Пауло Герреро мог не поехать на Чемпионат мира из-за дисквалификации за употребление кокаина. Сам форвард утверждает, что он просто пил чай из листьев коки. На решение ФИФА была подана апелляция, которая и приостановила отстранения Пауло. Герреро, напомним, во время отбора отличился шестью забитыми голами. 

Все надежды датчан связанны с атакующим хавбеком "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном, который в течение отбора забил 11 голов. Transfermarkt оценивает хавбека в 80 млн евро. 

 ПРЕДМАТЧЕВЫЕ РАСКЛАДЫ

Сборная Перу в десяти последних матчах пропустила всего три гола. Собственно, железобетонная защита и гарантировала инкам проходное место в тяжелом латиноамериканском отборе. Но и с атакой у ​​Перу все в порядке, учитывая возвращение Герреро и умение Фарфана не только завершать комбинации, но и создавать их.

Показательно, что во время подготовки к Мундиалю команда Гареки обыграла достаточно крепких соперников - Исландию, Хорватию, Шотландию (Саудовскую Аравию после разгрома от России к таким трудно отнести), а также сыграла вничью со Швецией. Собственно, в поединке со скандинавами тренер моделировал игру против ключевого соперника по группе. Показательно, что Перу позволили шведам нанести всего четыре удара в направлении своих ворот, сами инки нанесли десять выстрелов, но ни один из них не достиг цели.

Ориентировочный состав Перу: Галлес - Адвинкула, Кристиан Рамос, Альберто Родригес, Трауко - Етун, Тапиа - Карильо, Куэва, Фарфан - Герреро

Дания тоже сыграла в сухую ничью со Швецией, при этом обыграла две американские сборные в 2018-м - Панаму (1:0) и Мексику (2:0). А еще была мировая со сборной Чили, которую Перу и оставил за бортом Чемпионата мира. Как видим, с защитой у датчан тоже все замечательно, что неудивительно, учитывая присутствие в составе закаленных топовыми баталиями вратаря Шмейхеля из "Лестера", центрбеков Кристенсена из "Челси" и Кьяера из "Севильи". Проблемной выглядит разве что позиция на правом краю обороны, где приходится использовать Хенрика Дальсгаарда из "Брентфорд". Именно на эту позицию и будут давить Фарфан и компания.

Впрочем, Дания способна ответить как позиционной атакой, в ходе которой любую защиту одной передачей способен сломать Кристиан Эриксен, так и быстрым прорывом благодаря Систо и Юсуфу Поульсену, которые выступают в роли вингеров. На острие Оге Харейде обычно использует Николая Йоргенсена, хотя и выход талантливого Каспера Дольберга с "Аяксу" не стоит исключать

Ориентировочный состав Дании: Шмейхель - Дальсгаард, Кьяер, Кристенсен, Йенс Ларсен - Квист, Делейни - Юсуф Поульсен, Эриксен, Систо - Николай Йоргенсен

ПРОГНОЗ на матч ПЕРУ - ДАНИЯ - 1:1

Букмекеры делают фаворитом матча, хотя и не таким очевидным, сборную Дании. На самом деле поединок для прогнозирования чрезвычайно сложный, ведь это будет встреча двух разных футбольных культур, и какая из них окажется сильнее в начале игры, сказать трудно. Дания имеет преимущество в лице Эриксена - игрока топ-уровня. Но Перу за последние два года сделала серьезный рывок в построении командной игры, за счет чего удалось на равных играть с топовыми сборными Южной Америки. Если команда Гареки смогла нейтрализовать Месси, Суареса, Кавани или Родригес, то и против Эриксена найдутся аргументы. Поэтому рискнем спрогнозировать, что Перу не проиграет, но и победить будет трудно, поэтому - ничья.
UA-Football
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