Перу - Дания. Анонс и прогноз матча (ВИДЕО)

Учитывая наличие сборной Франции в группе С, уже матч первого тура между Перу и Данией можно считать малым финалом, по крайней мере, для этого квартета. Не для того инки героически добывали путевку на Мундиаль впервые за 36 лет, чтобы вылететь уже после первого этапа. Но и Дания, которая в рейтинге ФИФА занимает высоченное 12-е место, переполнена амбициями, как минимум, попасть в 16-ку лучших сборных планеты.
Чемпионат мира 2018. Группа С. Первый тур16 июня. Саранск. "Мордовия Арена"
ПЕРУ 19:00 ДАНИЯ
Телетрансляция - канал Интер
Арбитр - Баккаре Гассама (Гамбия)ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сборная Перу в десяти последних матчах пропустила всего три гола. Собственно, железобетонная защита и гарантировала инкам проходное место в тяжелом латиноамериканском отборе. Но и с атакой у Перу все в порядке, учитывая возвращение Герреро и умение Фарфана не только завершать комбинации, но и создавать их.
Показательно, что во время подготовки к Мундиалю команда Гареки обыграла достаточно крепких соперников - Исландию, Хорватию, Шотландию (Саудовскую Аравию после разгрома от России к таким трудно отнести), а также сыграла вничью со Швецией. Собственно, в поединке со скандинавами тренер моделировал игру против ключевого соперника по группе. Показательно, что Перу позволили шведам нанести всего четыре удара в направлении своих ворот, сами инки нанесли десять выстрелов, но ни один из них не достиг цели.
Ориентировочный состав Перу: Галлес - Адвинкула, Кристиан Рамос, Альберто Родригес, Трауко - Етун, Тапиа - Карильо, Куэва, Фарфан - Герреро
Дания тоже сыграла в сухую ничью со Швецией, при этом обыграла две американские сборные в 2018-м - Панаму (1:0) и Мексику (2:0). А еще была мировая со сборной Чили, которую Перу и оставил за бортом Чемпионата мира. Как видим, с защитой у датчан тоже все замечательно, что неудивительно, учитывая присутствие в составе закаленных топовыми баталиями вратаря Шмейхеля из "Лестера", центрбеков Кристенсена из "Челси" и Кьяера из "Севильи". Проблемной выглядит разве что позиция на правом краю обороны, где приходится использовать Хенрика Дальсгаарда из "Брентфорд". Именно на эту позицию и будут давить Фарфан и компания.
Впрочем, Дания способна ответить как позиционной атакой, в ходе которой любую защиту одной передачей способен сломать Кристиан Эриксен, так и быстрым прорывом благодаря Систо и Юсуфу Поульсену, которые выступают в роли вингеров. На острие Оге Харейде обычно использует Николая Йоргенсена, хотя и выход талантливого Каспера Дольберга с "Аяксу" не стоит исключать
Ориентировочный состав Дании: Шмейхель - Дальсгаард, Кьяер, Кристенсен, Йенс Ларсен - Квист, Делейни - Юсуф Поульсен, Эриксен, Систо - Николай ЙоргенсенПРОГНОЗ на матч ПЕРУ - ДАНИЯ - 1:1
Букмекеры делают фаворитом матча, хотя и не таким очевидным, сборную Дании. На самом деле поединок для прогнозирования чрезвычайно сложный, ведь это будет встреча двух разных футбольных культур, и какая из них окажется сильнее в начале игры, сказать трудно. Дания имеет преимущество в лице Эриксена - игрока топ-уровня. Но Перу за последние два года сделала серьезный рывок в построении командной игры, за счет чего удалось на равных играть с топовыми сборными Южной Америки. Если команда Гареки смогла нейтрализовать Месси, Суареса, Кавани или Родригес, то и против Эриксена найдутся аргументы. Поэтому рискнем спрогнозировать, что Перу не проиграет, но и победить будет трудно, поэтому - ничья.