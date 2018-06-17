Перу - Дания. Анонс и прогноз матча (ВИДЕО)

Учитывая наличие сборной Франции в группе С, уже матч первого тура между Перу и Данией можно считать малым финалом, по крайней мере, для этого квартета. Не для того инки героически добывали путевку на Мундиаль впервые за 36 лет, чтобы вылететь уже после первого этапа. Но и Дания, которая в рейтинге ФИФА занимает высоченное 12-е место, переполнена амбициями, как минимум, попасть в 16-ку лучших сборных планеты.

Чемпионат мира 2018. Группа С. Первый тур

ПЕРУ 19:00 ДАНИЯ

Телетрансляция - канал Интер

Арбитр - Баккаре Гассама (Гамбия)

Перу пятый раз сыграет в финальной части чемпионата мира. Правда, последний раз американская сборная выступала на мундиале еще в 1982 году. Наивысшим достижением является выход в четвертьфинал в 1970-м, где было поражение от Бразилии. Успешным был и ЧМ-1978, когда перуанцы прошли первую группу, а вот в полуфинальном квартете проиграли все три матча.

Дания тоже пятый раз стартует на чемпионате мира, но успехи красно-белых значительно свежее. Если в Бразилии датчане не играли, то в ЮАР в 2010-м заняли третье место в группе. Лучший результат - четвертьфинал на Чемпионате мира 1998.





Перу имеет серию из 15 матчей без поражений - 10 побед и 5 ничьих. Последний раз команда Рикардо Гареки проигрывала еще в ноябре 2016-го (0:2 от Бразилии). Дания имеет почти идентичные показатели - 8 побед и 7 ничьих за последние два года. В январе, правда, датчане проигрывали товарищеские матчи Иордании и Швеции, но тогда за сборную выступали исключительно игроки национального чемпионата.





Главная звезда Перу Пауло Герреро мог не поехать на Чемпионат мира из-за дисквалификации за употребление кокаина. Сам форвард утверждает, что он просто пил чай из листьев коки. На решение ФИФА была подана апелляция, которая и приостановила отстранения Пауло. Герреро, напомним, во время отбора отличился шестью забитыми голами.





Все надежды датчан связанны с атакующим хавбеком "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном, который в течение отбора забил 11 голов. Transfermarkt оценивает хавбека в 80 млн евро.



