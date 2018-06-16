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Спорт
Футбол
16 июня 18, 08:36
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции
ЧМ 2018
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UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание всех 64 матчей Чемпионата мира 2018, который запланирован в России, вместе с графиком телетрансляций.

Финальная часть ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Напомним, что официальным транслятором турнира в Украине стали телеканалы "Интер" и НТН. Первый из них покажет 56 матчей, еще восемь достались НТН, задействованный на играх только в дни последних туров группового этапа, когда матчи пересекаются.

(все время киевское)

По группам

Группа A
Июнь 14
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Москва, Лужники (18:00) Россия 5:0 Саудовская Аравия. Отчет и Видео
Июнь 15
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Екатеринбург (15:00) Египет 0:1 Уругвай. Отчет и Видео
Июнь 19
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Россия vs Египет, Санкт-Петербург (21:00)
Июнь 20
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Уругвай vs Саудовская Аравия, Ростов-на-Дону (18:00)
Июнь 25
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Уругвай vs Россия, Самара (17:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 Саудовская Аравия vs Египет, Волгоград (17:00)

Группа B
Июнь 15
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Санкт-Петербург (18:00) Марокко 0:1 Иран. Отчет и Видео
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Сочи (21:00) Португалия 3:3 ИспанияОтчет и Видео
Июнь 20
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Португалия vs Марокко, Москва, Лужники (15:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Иран vs Испания, Казань (21:00)
Июнь 25
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Иран vs Португалия, Саранск (21:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 Испания vs Марокко, Калининград (21:00)

Группа C
Июнь 16
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Франция vs Австралия, Казань (13:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Перу vs Дания, Саранск (19:00)
Июнь 21
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Франция vs Перу, Екатеринбург (15:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Дания vs Австралия, Самара (18:00)
Июнь 26
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Дания vs Франция, Москва, Лужники (17:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 Австралия vs Перу, Сочи (17:00)

Группа D
Июнь 16
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Аргентина vs Исландия, Москва, Спартак (15:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Хорватия vs Нигерия, Калининград (22:00)
Июнь 21
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Аргентина vs Хорватия, Нижний Новгород (21:00)
Июнь 22
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Нигерия vs Исландия, Волгоград (18:00)
Июнь 26
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 Нигерия vs Аргентина, Санкт-Петербург (21:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Исландия vs Хорватия, Ростов-на-Дону (21:00)

Группа E
Июнь 17
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Коста-Рика vs Сербия, Самара (15:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Бразилия vs Швейцария, Ростов-на-Дону (21:00)
Июнь 22
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Бразилия vs Коста-Рика, Санкт-Петербург (15:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Сербия vs Швейцария, Калининград (21:00)
Июнь 27
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Сербия vs Бразилия, Москва, Спартак (21:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 Швейцария vs Коста-Рика, Нижний Новгород (21:00)

Группа F
Июнь 17
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Германия vs Мексика, Москва, Лужники (18:00)
Июнь 18
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Швеция vs Южная Корея, Нижний Новгород (15:00)
Июнь 23
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Германия vs Швеция, Сочи (18:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Южная Корея vs Мексика, Ростов-на-Дону (21:00)
Июнь 27
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Южная Корея vs Германия, Казань (17:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 Мексика vs Швеция, Екатеринбург (17:00)

Группа G
Июнь 18
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Бельгия vs Панама, Сочи (18:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Тунис vs Англия, Волгоград (21:00)
Июнь 23
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Бельгия vs Тунис, Москва, Спартак (15:00)
Июнь 24
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Англия vs Панама, Нижний Новгород (15:00)
Июнь 28
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Англия vs Бельгия, Калининград (21:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 Панама vs Тунис, Саранск (21:00)

Группа H
Июнь 19
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Польша vs Сенегал, Москва, Спартак (15:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Колумбия vs Япония, Саранск (18:00)
Июнь 24
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Япония vs Сенегал, Екатеринбург (18:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Польша vs Колумбия, Казань (21:00)
Июнь 28
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 Япония vs Польша, Волгоград (17:00)
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Сенегал vs Колумбия, Самара (17:00)

1/8 финала
Июнь 30
M50
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель Группа C vs Второе место Группа D, Казань (17:00)
M49
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель Группа A vs Второе место Группа B, Сочи (21:00)
Июль 1
M51
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель Группа B vs Второе место Группа A, Москва, Лужники (17:00)
M52
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель Группа D vs Второе место Группа C, Нижний Новгород (21:00)
Июль 2
M53
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель Группа E vs Второе место Группа F, Самара (17:00)
M54
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель Группа G vs Второе место Группа H, Ростов-на-Дону (21:00)
Июль 3
M55
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель Группа F vs Второе место Группа E, Санкт-Петербург (17:00)
M56
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель Группа H vs Второе место Группа G, Москва, Спартак (21:00)

Четвертьфиналы
Июль 6
M57
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель M49 vs Победитель M50, Нижний Новгород (17:00)
M58
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель M53 vs Победитель M54, Казань (21:00)
Июль 7
M60
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель M55 vs Победитель M56, Самара (17:00)
M 59
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель M51 vs Победитель M52, Сочи (21:00)

Полуфиналы
Июль 10
M61
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель M57 vs Победитель M58, Санкт-Петербург (21:00)
Июль 11
M62
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Победитель M59 vs Победитель M60, Москва, Лужники (21:00)

Матч за третье место
Июль 14
M63
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 Проигравший M61 vs Проигравший M62, Санкт-Петербург (17:00)

Финал

15 Июль 2018

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 M64, Москва, Лужники (18:00)

По дате

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 14.06. 18:00, Москва, Лужники Группа A Россия 5:0 Саудовская АравияОтчет и Видео

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 15.06. 15:00, Екатеринбург Группа A Египет 0:1 УругвайОтчет и Видео
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 15.06. 18:00, Санкт-Петербург Группа B Марокко 0:1 ИранОтчет и Видео
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 15.06. 21:00, Сочи Группа B Португалия 3:3 Испания. Отчет и Видео

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 16.06. 13:00 Группа C Франция vs Австралия, Казань
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 16.06. 16:00 Группа D Аргентина vs Исландия, Москва, Спартак
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 16.06. 19:00 Группа C Перу vs Дания, Саранск
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 16.06. 22:00 Группа D Хорватия vs Нигерия, Калининград

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 17.06. 15:00 Группа E Коста-Рика vs Сербия, Самара
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 17.06. 18:00 Группа F Германия vs Мексика, Москва, Лужники
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 17.06. 21:00 Группа E Бразилия vs Швейцария, Ростов-на-Дону

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 18.06. 15:00 Группа F Швеция vs Южная Корея, Нижний Новгород
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 18.06. 18:00 Группа G Бельгия vs Панама, Сочи
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 18.06. 21:00 Группа G Тунис vs Англия, Волгоград

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 19.06. 15:00 Группа H Польша vs Сенегал, Москва, Спартак
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 19.06. 18:00 Группа H Колумбия vs Япония, Саранск
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 19.06. 21:00 Группа A Россия vs Египет, Санкт-Петербург

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 20.06. 15:00 Группа B Португалия vs Марокко, Москва, Лужники
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 20.06. 18:00 Группа A Уругвай vs Саудовская Аравия, Ростов-на-Дону
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 20.06. 21:00 Группа B Иран vs Испания, Казань

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 21.06. 15:00 Группа C Франция vs Перу, Екатеринбург
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 21.06. 18:00 Группа C Дания vs Австралия, Самара
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 21.06. 21:00 Группа D Аргентина vs Хорватия, Нижний Новгород

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 22.06. 15:00 Группа E Бразилия vs Коста-Рика, Санкт-Петербург
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 22.06. 18:00 Группа D Нигерия vs Исландия, Волгоград
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 22.06. 21:00 Группа E Сербия vs Швейцария, Калининград

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 23.06. 15:00 Группа G Бельгия vs Тунис, Москва, Спартак
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 23.06. 18:00 Группа F Германия vs Швеция, Сочи
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 23.06. 21:00 Группа F Южная Корея vs Мексика, Ростов-на-Дону

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 24.06. 15:00 Группа G Англия vs Панама, Нижний Новгород
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 24.06. 18:00 Группа H Япония vs Сенегал, Екатеринбург
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 24.06. 21:00 Группа H Польша vs Колумбия, Казань

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 25.06. 17:00 Группа A Саудовская Аравия vs Египет, Волгоград
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 25.06. 17:00 Группа A Уругвай vs Россия, Самара
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 25.06. 21:00 Группа B Иран vs Португалия, Саранск
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 25.06. 21:00 Группа B Испания vs Марокко, Калининград

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 26.06. 17:00 Группа C Австралия vs Перу, Сочи
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 26.06. 17:00 Группа C Дания vs Франция, Москва, Лужники
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 26.06. 21:00 Группа D Исландия vs Хорватия, Ростов-на-Дону
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 26.06. 21:00 Группа D Нигерия vs Аргентина, Санкт-Петербург

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 27.06. 17:00 Группа F Мексика vs Швеция, Екатеринбург
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 27.06. 17:00 Группа F Южная Корея vs Германия, Казань
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 27.06. 21:00 Группа E Сербия vs Бразилия, Москва, Спартак
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 27.06. 21:00 Группа E Швейцария vs Коста-Рика, Нижний Новгород

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 28.06. 17:00 Группа H Сенегал vs Колумбия, Самара
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 28.06. 17:00 Группа H Япония vs Польша, Волгоград
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 28.06. 21:00 Группа G Англия vs Бельгия, Калининград
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 112 28.06. 21:00 Группа G Панама vs Тунис, Саранск

1/8 финала

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 30.06 17:00 M50 Победитель Группа C vs Второе место Группа D, Казань
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 30.06 21:00 M49 Победитель Группа A vs Второе место Группа B, Сочи

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 01.07. 17:00 M51 Победитель Группа B vs Второе место Группа A, Москва, Лужники
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 01.07 21:00 M52 Победитель Группа D vs Второе место Группа C, Нижний Новгород

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 02.07 17:00 M53 Победитель Группа E vs Второе место Группа F, Самара
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 02.07 21:00 M54 Победитель Группа G vs Второе место Группа H, Ростов-на-Дону

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 03.07 17:00 M55 Победитель Группа F vs Второе место Группа E, Санкт-Петербург
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 03.07. 21:00 M56 Победитель Группа H vs Второе место Группа G, Москва, Спартак

Четвертьфиналы

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 06.07 17:00 M57 Победитель M49 vs Победитель M50, Нижний Новгород
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 06.07 21:00 M58 Победитель M53 vs Победитель M54, Казань

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 07.07 17:00 M60 Победитель M55 vs Победитель M56, Самара
ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 07.07 21:00 M 59 Победитель M51 vs Победитель M52, Сочи

Полуфиналы

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 10.07 21:00 M61 Победитель M57 vs Победитель M58, Санкт-Петербург

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 11.07 21:00 M62 Победитель M59 vs Победитель M60, Москва, Лужники

Матч за третье место

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 14.07 17:00 M63 Проигравший M61 vs Проигравший M62, Санкт-Петербург

Финал

ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы, трансляции - изображение 1 15.07 18:00 M64, Москва, Лужники
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