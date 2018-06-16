Хет-трик Роналду спас для Португалии ничью в игре с Испанией

Вот ради таких матчей стоит смотреть чемпионат мира. Не в обиду всем, кто уже сыграл на этом турнире, и даже выигрывал с разгромным счетом, но Португалия – Испания – это первый настоящий футбол на российском чемпионате мира. Это харизма против таланта, это фантастическая техника, это умение хладнокровно принимать решения и создавать настоящую магию.
Предсказать состав обеих команд можно было практически с закрытыми глазами. Йерро не стал ломать команду Лопетеги, единственным мини-экспериментом стало появление Начо на позиции правого защитника. И именно он стал первым антигероем этой встречи. Уже на третьей минуте Начо жестко встретил партнера по "Реалу" Криштиану Роналду в своей штрафной. Пенальти исполнил сам КриРо. У Де Хэа не было не единого шанса взять этот удар. Все еще официально лучший футболист мира развел лучшего голкипера мира и мяч по разным углам.
Португальцев такое начало матча взбодрило. Они взяли игру под контроль и только у одного Роналду еще было пару возможностей для взятия ворот. Испанцам понадобилось минут пятнадцать, чтобы вернуться в игру. И сделали они это фантастически. До гола Диего Косты только Давид Силва создал два хороших момента. Но то, что сотворил натурализированный испанский бразилец – это просто мастерство. Нападающий получил мяч перед штрафной, убрал Пепе (возможно, с нарушением правил, которое арбитр не зафиксировал), обыграл еще двоих и ударил в противоход Патрисиу.
Теперь был черед Португалии отходить и затаится, а испанцы словно взорвались. К середине тайма, наконец, очнулся Иско. Именно он с острейшего угла решился на удар, после которого мяч от перекладины отскочил прямо на линию, и только реакция Руя Патрисию спасла номинальных хозяев. Потом была атака имени Силвы – Иско - Иньесты, только Андрес был немного неточен. В этот период времени португальцы сосредоточились на обороне, настолько что даже Криштиану Роналду словно растворился в центре поля.
Но это было обманчивое ощущение. Криштиану выждал свой момент и выжал из него максимум. Быстрая контратака Португалии вылилась в совершенно странный гол. Роналду пробил на силу, но этот удар был по центру, чуть ли не в Де Хэа, но Давид не смог зафиксировать мяч и тот влетел в сетку его ворот за две минуты до перерыва.
Португалия попыталась зафиксировать игру на старте второго тайма. Но испанцы не были с этим согласны. Это был тот же состав Испании с одним единственным изменением – Андрес Иньеста перешел в центр поля, став диспетчером атак "рохи", и отдал фланг Иско. На 54-й минуте Андреса "уронили" в центре поля и маленький гений подал в штрафную прямо на голову Бускетсу, Серхио мягко сбросил на набегавшего Косту и Диего буквально влетел с мячом в ворота.
Испанцы не дали возможности соперникам опомниться. Очередная массированная атака, Иско поборолся в штрафной за мяч, тот отлетел назад на Начо и защитник метров с 20 пушечным ударом отправил мяч в ворота. С рикошетом от штанги – 2:3.
"Фурия" завела свою любимую скрипку – выход из обороны в атаку через короткий пас, с максимальным контролем. Игра несколько успокоилась, хотя Сантуш попытался изменить рисунок. У Португалии сменились "крылья" с прицелом на креатив. Жоау Мариу вышел вместо Фернандеша, а Куарежма заменил Бернарда Силву. А уже последним рывком вышел Андре Силва. И момент у португальцев все же возник. Но опять таки его чуть было не привез Де Хэа! Роналду ускорился за мячом, Де Хеа как-то робко вышел навстречу, и Криштиану чуть было не перебросил Давида!
Испанцы хотели сыграть на удержание, но им помешал Роналду. Пике нарушил правила на Крише и он каким-то фантастическим ударом со штрафного уложил мяч в ворота. Это фантастика! Фантастика!
3:3 - в матче сборных Португалии и Испании.
Португалия - Испания - 3:3 (2:1)
Голы: Криштиану Роналду, 4 (с пенальти), 44, 88 - Диего Коста, 24, 55, Начо Фернандес, 58
Португалия: Руи Патрисиу, Жозе Фонте, Пепе, Рафаэль Геррейру, Седрик Соареш, Вилльям Карвалью, Жоау Моутинью, Бруну Мигель Фернандеш (Жуан Мариу, 68), Гонсало Гуэдеш (Андре Силва, 80), Криштиану Роналду, Бернарду Силва (Рикарду Куарежма, 69)
Испания: Давид де Хеа, Жерар Пике, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Хорди Альба, Давид Сильва (Лукас Васкес, 86), Иско, Серхио Бускетс, Андрес Иниеста (Тиаго Алькантара, 70), Хорхе Коке, Диего Коста (Яго Аспас, 77)
Предупрежления: Бруну Мигель Фернандеш, 28. - Серхио Бускетс, 17.