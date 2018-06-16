Хет-трик Роналду спас для Португалии ничью в игре с Испанией

Вот ради таких матчей стоит смотреть чемпионат мира. Не в обиду всем, кто уже сыграл на этом турнире, и даже выигрывал с разгромным счетом, но Португалия – Испания – это первый настоящий футбол на российском чемпионате мира. Это харизма против таланта, это фантастическая техника, это умение хладнокровно принимать решения и создавать настоящую магию.



Предсказать состав обеих команд можно было практически с закрытыми глазами. Йерро не стал ломать команду Лопетеги, единственным мини-экспериментом стало появление Начо на позиции правого защитника. И именно он стал первым антигероем этой встречи. Уже на третьей минуте Начо жестко встретил партнера по "Реалу" Криштиану Роналду в своей штрафной. Пенальти исполнил сам КриРо. У Де Хэа не было не единого шанса взять этот удар. Все еще официально лучший футболист мира развел лучшего голкипера мира и мяч по разным углам.



Португальцев такое начало матча взбодрило. Они взяли игру под контроль и только у одного Роналду еще было пару возможностей для взятия ворот. Испанцам понадобилось минут пятнадцать, чтобы вернуться в игру. И сделали они это фантастически. До гола Диего Косты только Давид Силва создал два хороших момента. Но то, что сотворил натурализированный испанский бразилец – это просто мастерство. Нападающий получил мяч перед штрафной, убрал Пепе (возможно, с нарушением правил, которое арбитр не зафиксировал), обыграл еще двоих и ударил в противоход Патрисиу.



Теперь был черед Португалии отходить и затаится, а испанцы словно взорвались. К середине тайма, наконец, очнулся Иско. Именно он с острейшего угла решился на удар, после которого мяч от перекладины отскочил прямо на линию, и только реакция Руя Патрисию спасла номинальных хозяев. Потом была атака имени Силвы – Иско - Иньесты, только Андрес был немного неточен. В этот период времени португальцы сосредоточились на обороне, настолько что даже Криштиану Роналду словно растворился в центре поля.



Но это было обманчивое ощущение. Криштиану выждал свой момент и выжал из него максимум. Быстрая контратака Португалии вылилась в совершенно странный гол. Роналду пробил на силу, но этот удар был по центру, чуть ли не в Де Хэа, но Давид не смог зафиксировать мяч и тот влетел в сетку его ворот за две минуты до перерыва.





