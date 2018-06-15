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Спорт
Футбол
15 июня 18, 18:54
Роналду приговорили к 2-м годам тюрьмы и штраф 18,8 млн евро
Роналду
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Капитан сборной Португалии признал свою вину накануне поездки на чемпионат мира-2018

Криштиану Роналду признал свою вину в нарушении налогового законодательства Испании и подписал соглашение о возврате в казну 18,8 млн евро. Также капитан сборной Португалии будет наказан двумя годами лишения свободы. 

Как сообщает mundodeportivo.com, учитывая, что Роналду согласился сотрудничать со следствием, а также то, что ранее он не имел проблем с законом, тюремный срок будет заменен условным. Однако окончательное решение по этому делу будет вынесено в суде мадридской провинции Посуэло-де-Аларкон в ближайшие месяцы.

Ранее Криштиану обвини в создании махинационной схемы, которая помогла вывести в офшоры около 15 миллионов евро в период с 2011-го по 2014-й годы. Адвокаты Криштиану пытались доказать, что это не афера, а финансовая ошибка. Футболист уже давно вернул в казну 15 миллионов, однако кроме этого налоговая потребовала выплатить огромный штраф.

Сообщается, что если Роналду в течение двух лет вновь поймают на подобных махинациях, ему будет грозить реальное тюремное заключение – на срок до 8 лет.

Испанские СМИ считают, что эта история – одна из основных причин, по которым звездный игрок вознамерился покинуть "Реал". Нападающий крайне недоволен тем, что боссы "Реала" отказались как-либо поучаствовать в этом деле и не оказали содействие в решении конфликта. Также Роналду, которому уже 33 года, рассчитывает заработать деньги "на пенсию" в стране, где действует более лояльное налоговое законодательство.

Напомним, сегодня Роналду выведет на поле свою сборную в матче первого тура ЧМ-2018 против Испании.

 
kp.ua
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