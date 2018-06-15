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Спорт
Футбол
15 июня 18, 13:37
Футболисты, которые не сыграют на ЧМ-2018 из-за травм. ВИДЕО
футбол
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Канал 120 ярдов рассказывает о футболистах, которые из-за травм не смогут помочь своим сборным на Чемпионате Мира.

Канал 120 ярдов рассказывает о футболистах, которые из-за травм не смогут помочь своим сборным на Чемпионате Мира. Речь пойдет о потерях, которые понесли Франция, Англия, Германия и Бразилия.
UA-Football
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