В первом матче встречались команды разных весовых категорий

- Чемпионат мира начался с разгромной победы сборной России над Саудовской Аравией со счетом 5:0. Но, какие-то выводы по этому матчу делать рано. Все-таки это начало турнира. Нужно отметить, что это был удачный матч для сборной России. У команды Станислава Черчесова все получалось, и хозяева турнира реализовали практически все, что создали.

Перед тем, как дать оценку действиям команд на поле, нужно вспомнить, как сборная Саудовская Аравия попала на чемпионат. Отборочный турнир они прошли под руководством голландского специалиста Ван Марвейка, но по определенным причинам он покинул сборную, ему на смену пришел аргентинский тренер Бауса, а спустя два месяца команду уже возглавил его соотечественник Хуан Антонио Пицци, который имеет испанское гражданство. Нынешний наставник Саудовской Аравии в свое время играл за «Барселону» и сборную Испании, был главным тренером «Валенсии» и сборной Чили. Очевидно, что у этого специалиста свое четкое видение футбола, своя философия, которую он пытается привить команде. Но, следует отметить, что при Берте ван Марвейке сборная Саудовской Аравии была более организованной и дисциплинированной. Она не стремилась к тотальному контролю мяча. А сегодня аравийцы стремятся к контролю мяча и доминированию на футбольном поле. Но, послушайте, у этой команды и близко нет игроков уровня «Барселоны» или сборной Чили.

На мой взгляд, попытка привить Саудовской Аравии тот футбол, в который ранее играли предыдущие команды Пицци – это большая ошибка тренера. Первое – в его распоряжении нет футболистов, способных играть на таком уровне в контроль мяча. Второе – слишком много потерь мяча. Третье - всем командам будет легко играть против такой сборной, которая все время передерживает мяч и действует в слишком медленном темпе, футболисты часто неоправданно идут в обводку.

Сборная России применяла высокий прессинг, а учитывая, что аравийцы не выбивали мяч, а пытались его сохранить у себя, они допускали много потерь на своей половине поля. Очень много опасных ситуаций возникало у ворот гостей после подач с флангов и стандартных положений. Защитники невысокого роста, даже рост вратаря Саудовской Аравии всего 178 см. Эта сборная слабо играет на «втором этаже». Неудивительно, что два гола в исполнении Газинского и Дзюбы были забиты головой. То есть, сборная России превратила контроль мяча в исполнении соперника в свое преимущество.

В этом матче было все равно, в три центральных защитника играла бы Россия или в два. Даже не было никакой необходимости действовать в три центрбека, потому что со стороны оппонента не было оказано достойного сопротивления. Матч получился для России легким.

Команда Черчесова играла грамотно, компактно. Один только прессинг на половине поля соперника уже, по сути, и позволял создавать все те моменты, которые были у россиян в этом матче. Саудовская Аравия даже не пыталась, что-то поменять в своей игре. Им не нужно было пытаться выходить из под прессинга через короткий пас, хотя и длинные передачи не на кого было делать. Большинство подборов аравийцы проигрывали. Что толку, что команда Пицци 60% игрового времени контролировала мяч, почти в два раза больше сделала передач, в том числе и точных? Счет 5:0 не в их пользу. За весь матч Саудовская Аравия не нанесла не одного удара в створ ворот Акинфеева. Кому такой контроль мяча нужен? Пас ради паса не нужен никому. Нет никакого обострения.

Травма Алана Дзагоева – это, конечно большая потеря для сборной России. Повреждение одного из лидеров вынудило Черчесова вносить коррективы. Он выпустил Черышева и перевел в центр Головина. Оба этих игрока показали качественный футбол, отметились забитыми голами и голевыми передачами. Я знаком с отцом Дениса. У него в свое время из-за высокой скорости было прозвище – «электричка». Должен сказать, что Денис тоже футболист скоростной и техничный. Черышев забил два шикарных мяча и подтвердил свой класс. Это опытный футболист, который уже много лет успешно играет в испанской Ла Лиге.

Черышев сейчас получит место в стартовом составе на матч с Египтом. Не исключаю, что и Дзюба в следующей игре выйдет с первых минут. У Смолова практически не было моментов. Но, следующие соперники сборной России будут явно более высокого уровня, чем Саудовская Аравия. В этих поединках мы сможем проанализировать действия обороны россиян. Сегодня опытный Игнашевич и молодой Кутепов были практически без работы. Если провести параллель с боксом, то встречались два боксера разных весовых категорий.