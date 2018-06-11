От кого ждать шоу на ЧМ-2018. Топ-10 сборных с лучшей атакой

«Матч без гола – это как любовь без поцелуя», - сказал как-то легендарный в прошлом бразильский и итальянский футболист Жозе Альтафини, становившийся в стане «селесао» чемпионом мира в 1958 году. И он был совершенно прав - голы являются таким же гармоничным следствием игры в футбол, как и поцелуй в отношениях между любящими людьми. Если же случается матч без голов, то довольно часто большинство не искушенных в футбольных тактических изысках людей оказываются разочарованы потраченными впустую на его просмотр двумя часами личного времени.

К счастью, в современном футболе существует немало команд, способных подарить настоящий голевой «карнавал» на поле. О тех, кто больше всего забивал в преддверии финальной части чемпионата мира-2018 и пойдет речь в материале.

Сразу отметим, что в расчет принимались матчи только последних стадий групповых этапов отборочных циклов на континентах, а также (где это потребовалось) - поединков плей-офф.

10. НИГЕРИЯ (6 матчей, разница голов: 12-4): в среднем - 2 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Мозес - 3, Ихеаначо, Симон, Оби Микел, Ивоби - по 2.

Топ-ассистенты отбора: явного лидера нет, сразу 9 футболистов отдали по 1 передаче.

«Суперорлы» довольно уверенно провели квалификацию на своем континенте. В финальном раунде Нигерия в группе В оспаривала единственную путевку на Мундиаль с Камеруном, Алжиром и Замбией и не оставила своим оппонентам ни малейшего шанса, набрав 14 очков и опередив финишировавшую в группе второй Замбию сразу на 6 пунктов. Больше нигерийцев в африканском отборе забила только команда ДР Конго (14 мячей), однако она, в отличие от «суперорлов», квалифицироваться на ЧМ-2018 не смогла.

Наиболее красочным матчем Нигерии в отборе было домашнее противостояние с Камеруном. В сентябре 2017-го нигерийцы буквально уничтожили маститого оппонента - 4:0. Что интересно, все четыре гола, равно как и четыре ассиста, записали на свой счет разные футболисты, что еще раз подчеркивает многогранность атакующего потенциала африканской команды.

Лучшим бомбардиром Нигерии в отборе стал хавбек «Челси» Виктор Мозес. В его активе 3 мяча в 4 проведенных матчах. Помимо хорошей результативности, 27-летний футболист может похвастаться и отличными показателями в единоборствах (48% успешных), а также обводках и игре один-в-один (7 действий в среднем за матч при 65% их успешности).

9. ШВЕЙЦАРИЯ (12 матчей, разница голов: 24-7): в среднем - 2 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Сеферович - 4, Лихтштайнер, Родригес - по 3, Джака, Мехмеди, Цубер - по 2.

Топ-ассистенты отбора: Сеферович, Джемаили, Шакири - по 3, Бехрами - 2.

Швейцарцы прошли непростой путь на чемпионат мира. Им довелось сыграть в одной группе с действующим чемпионом Европы сборной Португалии, и на финише отборочного турнира пиренейцы благодаря лучшим дополнительным показателям обошли Швейцарию при равенстве очков. В итоге команде Петковича пришлось играть плей-офф матчи против Северной Ирландии, где они оказались сильнее лишь благодаря единственному на два поединка голу.

В отборочном же турнире швейцарцы показали отменную результативность - 23 гола в 10 матчах. Конечно, состав группы тому способствовал, ведь в ней были команды Андорры, Латвии и Фарерских островов. Однако, что удивило, больше всего мячей Швейцария отправила в ворота довольно крепкой команды Венгрии, обыграв ее в выездном поединке со счетом 3:2, а в домашнем и вовсе учинив погром - 5:2.

Интересно, что в финальной части ЧМ-2018 сборной Швейцарии предстоит сыграть в группе Е с не менее результативными командами Бразилии, Сербии и Коста-Рики. Каждый из этих соперников знает как забивать голы, а потому вряд ли в таком квартете зрителям придется скучать.

8. ДАНИЯ (12 матчей, разница голов: 25-9): в среднем - 2,08 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Эриксен - 11, Дилейни - 4, Йоргенсен, Корнелиус - по 2.

Топ-ассистенты отбора: Эриксен - 3, Систо, Йоргенсен, Поульсен, Дальсгор - по 2.

Датчане выдали в целом очень качественный отборочный цикл, однако из-за нестабильности (особенно на старте) все же уступили первое место в группе и прямую путевку команде Польши. В итоге Дании пришлось в стыковых поединках оспаривать право поехать на ЧМ-2018 с ирландцами и после скучной домашней ничьей (0:0), скандинавы в ответной игре не оставили сопернику ни малейших шансов на успех, буквально снеся того с газона - 5:1.

Впрочем, не менее ярким воспоминанием от игры Дании в отборочном цикле является и домашняя победа этой команды над выигравшей группу Польшей. Скандинавы провели по два гола в каждом из таймов и завершили встречу форменным и сенсационным разгромом лидера группы - 4:0.

Главным забивалой Дании является атакующий хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен. На его счету 11 голов и 3 результативные передачи - абсолютно лучшие показатели в стане датчан. Интересно, что в отборочном цикле Эриксен отличился высоким показателем попадания в створ ворот соперника - в среднем при 3,4 ударах по воротам в каждом матче 57% выстрелов приходились в створ.

7. ШВЕЦИЯ (12 матчей, разница голов: 27-9): в среднем - 2,25 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Берг - 8, Форсберг - 4, Тойвонен, Лустиг, Гранквист - по 3.

Топ-ассистенты отбора: Аугустинссон - 4, Тойвонен - 3, Лустиг, Крафт - по 2.

Шведам пришлось проделать тяжелейший путь, чтобы оказаться среди участников финальной части ЧМ-2018. Они изначально угодили в «группу смерти» в отборочном турнире, ведь Швеции пришлось бороться с такими монстрами, как Франция и Нидерланды. В итоге нестабильных голландцев удалось обойти по дополнительным показателям при равенстве очков, но французам подопечные Андерссона все же уступили.

В плей-офф перед Швецией, ставшей самой результативной командой отборочной группы А, возник еще один, как тогда казалось, непреодолимый оппонент - сборная Италии. Однако в поединках со «Скуадрой адзуррой» шведы сделали ставку, прежде всего, на качественную игру в обороне и не прогадали - единственный гол, которым отличилась именно шведская команда, и решил исход этого противостояния.

В финальной части Швеции предстоит сыграть в группе с Германией, Мексикой и Южной Корей. Если в матче с европейцами скандинавам вряд ли придется вспоминать про искрометный атакующий футбол, то вот с азиатами и представителями Центральной Америки вполне можно ожидать более менее «открытых» поединков и множества голов, причем даже без Златана Ибрагимовича, от услуг которого на Мундиале в сборной Швеции приняли решение отказаться.

6. БРАЗИЛИЯ (18 матчей, разница голов: 41-11): в среднем - 2,28 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Жезус - 7, Неймар, Паулиньо - по 6, Коутиньо, Виллиан - по 4.

Топ-ассистенты отбора: Неймар - 8, Виллиан - 5, Жезус - 4.

«Пентакампеоны» уверенно выиграли южноамериканскую отборочную группу, став безусловно лучшей командой региона. Кроме того, бразильцы отличились и хорошей реализацией своих моментов, хотя традиционно немалую толику их и откровенно растранжирили.

Наиболее ярким моментом отбора для сборной Бразилии стала, безусловно, домашняя победа над принципиальным оппонентом - командой Аргентины (3:0). Также можно вспомнить и гостевой триумф «селесао» в матче против Уругвая (4:1), финишировавшего в итоге вторым в южноамериканском отборе.

Перед финальной частью ЧМ-2018 сборная Бразилии традиционно обладает одним из наиболее впечатляющих подборов атакующих исполнителей. Это означает, что матчи бразильской команды на турнире, как и всегда, будут притягивать к себе повышенное внимание болельщиков и прессы, а Неймар, Жезус, Коутиньо и другие постараются воплотить выданные им похвалу и авансы в максимальное количество забитых мячей.

5. ПОЛЬША (10 матчей, разница голов: 28-14): в среднем - 2,8 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Левандовски - 16, Гросицки - 3.

Топ-ассистенты отбора: Зелински - 4, Гросицки - 3, Пищек, Блащиковски - по 2.

Сборная Польши стала одной из главных сенсаций отборочного цикла со знаком плюс. «Белые орлы» уверенно и стабильно прошли свой путь, выиграв 8 поединков и лишь по разу сыграв вничью и проиграв. Это принесло полякам первое место и прямую путевку на Мундиаль.

Кроме того, Польша показывала очень привлекательный и результативный футбол, забив соперникам 28 мячей. Однако большинство из этих мячей в активе форварда «Баварии» Роберта Левандовски, что в принципе делает игру Польши очень уязвимой, ведь если найдется команда, способная закрыть грозного форварда, то забивать в стане соседей Украины может оказаться попросту некому.

На ЧМ-2018 Польше досталась не самая сложная группа. «Белые орлы» сыграют против Сенегала, Колумбии и Японии, а это значит, что как минимум в теории хорошие шансы на выход в плей-офф турнира у поляков есть. Но, опять-таки, крайне многое в успехе Польши на турнире будет зависеть от игровой формы и показателей Роберта Левандовски.

4. ПОРТУГАЛИЯ (10 матчей, разница голов: 32-4): в среднем - 3,2 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Роналду - 15, Андре Силва - 9, Канселу, Карвалью - по 2.

Топ-ассистенты отбора: Роналду, Бернарду Силва, Куарежма - по 3, Желсон Мартинш, Геррейро - по 2.

Действующий чемпион Европы был очень близок к тому, чтобы пробивать путь в финальную часть ЧМ-2018 через стыковые матчи. Португалия на старте отбора проиграла на выезде Швейцарии (0:2), после чего оба оппонента до последнего шли без потерь. Однако на финише португальцы смогли вернуть долг сопернику, также обыграв его со счетом 2:0 в родных стенах, а за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей заняли первое место и получили прямую путевку на Мундиаль.

В атаке сборной Португалии по-прежнему очень многое зависит от лидера «Реала» Криштиану Роналду. Он стал лучшим бомбардиром своей команды в отборочном цикле, а также одним из лучших ее ассистентов. Подобная зависимость от одного исполнителя в атаке может сыграть с португальцами не меньшую злую шутку на Мундиале, нежели надежды сборной Польши на Роберта Левандовски.

Впрочем, проблем с выходом в плей-офф у Португалии быть не должно. Она попала в одну группу с Испанией, Марокко и Ираном. Если в случае с соседями по полуострову придется всерьез побороться, то вот африканцев и азиатов команда уровня Португалии должна уверенно обыгрывать.

3. ИСПАНИЯ (10 матчей, разница голов: 36-3): в среднем - 3,6 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Давид Силва, Иско, Диего Коста, Мората - по 5, Витоло - 4.

Топ-ассистенты отбора: Давид Силва - 4, Нолито - 3, Аспас, Алькантара, Иньеста, Бускетс, Иско, Коке, Альба - по 2.

Испанцы традиционно были одними из фаворитов европейского отбора и прошли его блестяще. В группе с Италией пиренейцы не дали соперникам ни малейшего шанса. Если в гостях Испания позволила себе сыграть вничью (1:1), то в домашней встрече выдала яркий поединок, завершившийся логичной и уверенной победой (3:0).

В пользу Испании говорит то, что эта сборная обладает довольно широким спектром качественных атакующих исполнителей и не зависит напрямую от кого-то одного. Забить за Испанию может практически любой ее форвард или хавбек. Это делает игры против пиренейцев для любого оппонента смертельно опасными.

Уже сейчас можно смело прогнозировать, что сборная Испании выйдет из группы, а вот дальнейшее ее продвижение к главному трофею футбольного мира будет зависеть от турнирных раскладов. Но в число главных фаворитов ЧМ-2018 испанцы входят абсолютно заслуженно.

2. БЕЛЬГИЯ (10 матчей, разница голов: 43-6): в среднем - 4,3 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Лукаку - 11, Азар - 6, Менье, Мертенс - по 5, Карраско, Бентеке - по 3.

Топ-ассистенты отбора: Менье - 7, Мертенс - 6, Азар - 5, Де Брюйне - 3, Тилеманс, Карраско - по 2.

Яркая и находящаяся в расцвете сил бельгийская команда без особого труда выиграла свою отборочную группу, одержав 9 побед при 1 ничьей. Практически все оппоненты бельгийцев получили от соперника целую «авоську» голов, которые щедро забивали Лукаку, Азар, Мертенс и другие звездные атакующие игроки «красных дьяволов».

Наиболее ярким и интригующим в отборе выдался гостевой матч бельгийцев против Боснии (4:3). В нем обе команды выдали искрометный атакующий футбол. Босния провела 90 атак, на что бельгийцы ответили 89, было множество ударов по воротам, штрафных и других интересных действий.

На ЧМ-2018 Бельгии предстоит сыграть против Панамы, Туниса и Англии. При должном настрое проблем с выходом из группы у бельгийской команды возникнуть не должно. Более того, по потенциалу она способна возглавить этот квартет и выйти в плей-офф с первого места, что может существенно помочь при определении соперника в 1/8 финала.

1. ГЕРМАНИЯ (10 матчей, разница голов: 43-4): в среднем - 4,3 гола за матч.

Топ-бомбардиры отбора: Мюллер, Вагнер - по 5, Дракслер, Гнабри, Горецка, Вернер - по 3.

Топ-ассистенты отбора: Киммих - 9, Мюллер - 6, Хектор - 4, Озил - 3, Гетце - 2.

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Сборная Германии стала лучшей командой отборочного цикла на ЧМ-2018. В своей группе немецкая машина добыла 10 побед в 10 матчах, отправив в сетку ворот соперников 43 мяча и пропустив лишь 4.

Конечно, можно вести речь об уровне команд, с которыми немцам пришлось играть в отборочном цикле, однако к чести самой сборной Германии стоит отметить, что футболисты отнеслись к каждому матчу максимально сконцентрировано и не позволили себе курьезов. Ту же сентябрьскую победу в 2017-м над довольно крепкой по европейским меркам сборной Норвегии со счетом 6:0 можно считать ярким подтверждением такого тезиса, так как добыта она была уже тогда, когда путевка в финальную часть ЧМ-2018 для немцев была фактически в кармане.

Положительным моментом в игре сборной Германии является то, что результативность ее атак не зависит от одного или даже двух исполнителей. У немцев, как почти и всегда, здесь все очень многогранно, что добавит проблем любому сопернику. Еще до старта турнира Германия называется многими специалистами его главным фаворитом и, как кажется в данный момент, у команды Лева есть все, чтобы подтвердить эти прогнозы и взять пятый в своей истории титул чемпиона мира, сравнявшись по этому показателю с Бразилией.