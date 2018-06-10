Роналду сможет избежать тюремного заключения

Адвокаты Криштиану Роналду, пытающиеся избавить своего клиента от тюремного срока за уклонение от налогов, существенно продвинулись в переговорах с испанской налоговой службой.

Лидер Реала задолжал государству 14,8 миллиона евро неуплаченных налогов за использование имиджевых прав. Поначалу он отрицал все обвинения но затем согласился заплатить 14 миллионов, чтобы не доводить дела до суда. Однако представители Роналду получили отказ от испанской налоговой.

Налоговики выдвинули свои условия: признание вины по четырем случаям уклонения от налогов, раскрытие "схем", по которым ему осуществлялись выплаты за использование имиджевых прав и более крупная сумма штрафа. Как сообщает AS со ссылкой на El Confidencial, принципиальное согласие по всем требованиям уже достигнуто, осталось утрясти детали и определить сумму штрафа. Представители футболиста предполагают, что она составит от 18-ти до 20 миллионов евро.