Ювентус заплатит за голкипера Дженоа 12 млн евро

Голкипер "Дженоа" Маттиа Перин вскоре станет игроком "Ювентуса".

Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, трансфер 25-летнего вратаря обойдется "старой синьоре" в 12 миллионов евро. Кроме того, туринский клуб заплатит еще три миллиона в качества бонусов.

Контракт с игроком будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 2,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что в пятницу Перин пройдет медосмотр, после чего поставит подпись под контрактом.

В прошлом сезоне Маттиа сыграл 37 матчей за "Дженоа" в Серии А.