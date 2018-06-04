ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы

UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание всех 64 матчей Чемпионата мира 2018, который запланирован в России.
Напомним, что финальная часть пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
(все время киевское)
Группа A
Июнь 14
Россия vs Саудовская Аравия, Москва, Лужники (18:00)
Июнь 15
Египет vs Уругвай, Екатеринбург (15:00)
Июнь 19
Россия vs Египет, Санкт-Петербург (21:00)
Июнь 20
Уругвай vs Саудовская Аравия, Ростов-на-Дону (18:00)
Июнь 25
Уругвай vs Россия, Самара (17:00)
Саудовская Аравия vs Египет, Волгоград (17:00)
Группа B
Июнь 15
Марокко vs Иран, Санкт-Петербург (18:00)
Португалия vs Испания, Сочи (21:00)
Июнь 20
Португалия vs Марокко, Москва, Лужники (15:00)
Иран vs Испания, Казань (21:00)
Июнь 25
Иран vs Португалия, Саранск (21:00)
Испания vs Марокко, Калининград (21:00)
Группа C
Июнь 16
Франция vs Австралия, Казань (13:00)
Перу vs Дания, Саранск (19:00)
Июнь 21
Франция vs Перу, Екатеринбург (15:00)
Дания vs Австралия, Самара (18:00)
Июнь 26
Дания vs Франция, Москва, Лужники (17:00)
Австралия vs Перу, Сочи (17:00)
Группа D
Июнь 16
Аргентина vs Исландия, Москва, Спартак (15:00)
Хорватия vs Нигерия, Калининград (22:00)
Июнь 21
Аргентина vs Хорватия, Нижний Новгород (21:00)
Июнь 22
Нигерия vs Исландия, Волгоград (18:00)
Июнь 26
Нигерия vs Аргентина, Санкт-Петербург (21:00)
Исландия vs Хорватия, Ростов-на-Дону (21:00)
Группа E
Июнь 17
Коста-Рика vs Сербия, Самара (15:00)
Бразилия vs Швейцария, Ростов-на-Дону (21:00)
Июнь 22
Бразилия vs Коста-Рика, Санкт-Петербург (15:00)
Сербия vs Швейцария, Калининград (21:00)
Июнь 27
Сербия vs Бразилия, Москва, Спартак (21:00)
Швейцария vs Коста-Рика, Нижний Новгород (21:00)
Группа F
Июнь 17
Германия vs Мексика, Москва, Лужники (18:00)
Июнь 18
Швеция vs Южная Корея, Нижний Новгород (15:00)
Июнь 23
Германия vs Швеция, Сочи (18:00)
Южная Корея vs Мексика, Ростов-на-Дону (21:00)
Июнь 27
Южная Корея vs Германия, Казань (17:00)
Мексика vs Швеция, Екатеринбург (17:00)
Группа G
Июнь 18
Бельгия vs Панама, Сочи (18:00)
Тунис vs Англия, Волгоград (21:00)
Июнь 23
Бельгия vs Тунис, Москва, Спартак (15:00)
Июнь 24
Англия vs Панама, Нижний Новгород (15:00)
Июнь 28
Англия vs Бельгия, Калининград (21:00)
Панама vs Тунис, Саранск (21:00)
Группа H
Июнь 19
Польша vs Сенегал, Москва, Спартак (15:00)
Колумбия vs Япония, Саранск (18:00)
Июнь 24
Япония vs Сенегал, Екатеринбург (18:00)
Польша vs Колумбия, Казань (21:00)
Июнь 28
Япония vs Польша, Волгоград (17:00)
Сенегал vs Колумбия, Самара (17:00)
1/8 финала
Июнь 30
M50
Победитель Группа C vs Второе место Группа D, Казань (17:00)
M49
Победитель Группа A vs Второе место Группа B, Сочи (21:00)
Июль 1
M51
Победитель Группа B vs Второе место Группа A, Москва, Лужники (17:00)
M52
Победитель Группа D vs Второе место Группа C, Нижний Новгород (21:00)
Июль 2
M53
Победитель Группа E vs Второе место Группа F, Самара (17:00)
M54
Победитель Группа G vs Второе место Группа H, Ростов-на-Дону (21:00)
Июль 3
M55
Победитель Группа F vs Второе место Группа E, Санкт-Петербург (17:00)
M56
Победитель Группа H vs Второе место Группа G, Москва, Спартак (21:00)
Четвертьфиналы
Июль 6
M57
Победитель M49 vs Победитель M50, Нижний Новгород (17:00)
M58
Победитель M53 vs Победитель M54, Казань (21:00)
Июль 7
M60
Победитель M55 vs Победитель M56, Самара (17:00)
M 59
Победитель M51 vs Победитель M52, Сочи (21:00)
Полуфиналы
Июль 10
M61
Победитель M57 vs Победитель M58, Санкт-Петербург (21:00)
Июль 11
M62
Победитель M59 vs Победитель M60, Москва, Лужники (21:00)
Матч за третье место
Июль 14
M63
Проигравший M61 vs Проигравший M62, Санкт-Петербург (17:00)
Финал
15 Июль 2018
M64, Москва, Лужники (18:00)
14.06. 18:00 Группа A Россия vs Саудовская Аравия, Москва, Лужники
15.06. 15:00 Группа A Египет vs Уругвай, Екатеринбург
15.06. 18:00 Группа B Марокко vs Иран, Санкт-Петербург
15.06. 21:00 Группа B Португалия vs Испания, Сочи
16.06. 13:00 Группа C Франция vs Австралия, Казань
16.06. 16:00 Группа D Аргентина vs Исландия, Москва, Спартак
16.06. 19:00 Группа C Перу vs Дания, Саранск
16.06. 22:00 Группа D Хорватия vs Нигерия, Калининград
17.06. 15:00 Группа E Коста-Рика vs Сербия, Самара
17.06. 18:00 Группа F Германия vs Мексика, Москва, Лужники
17.06. 21:00 Группа E Бразилия vs Швейцария, Ростов-на-Дону
18.06. 15:00 Группа F Швеция vs Южная Корея, Нижний Новгород
18.06. 18:00 Группа G Бельгия vs Панама, Сочи
18.06. 21:00 Группа G Тунис vs Англия, Волгоград
19.06. 15:00 Группа H Польша vs Сенегал, Москва, Спартак
19.06. 18:00 Группа H Колумбия vs Япония, Саранск
19.06. 21:00 Группа A Россия vs Египет, Санкт-Петербург
20.06. 15:00 Группа B Португалия vs Марокко, Москва, Лужники
20.06. 18:00 Группа A Уругвай vs Саудовская Аравия, Ростов-на-Дону
20.06. 21:00 Группа B Иран vs Испания, Казань
21.06. 15:00 Группа C Франция vs Перу, Екатеринбург
21.06. 18:00 Группа C Дания vs Австралия, Самара
21.06. 21:00 Группа D Аргентина vs Хорватия, Нижний Новгород
22.06. 15:00 Группа E Бразилия vs Коста-Рика, Санкт-Петербург
22.06. 18:00 Группа D Нигерия vs Исландия, Волгоград
22.06. 21:00 Группа E Сербия vs Швейцария, Калининград
23.06. 15:00 Группа G Бельгия vs Тунис, Москва, Спартак
23.06. 18:00 Группа F Германия vs Швеция, Сочи
23.06. 21:00 Группа F Южная Корея vs Мексика, Ростов-на-Дону
24.06. 15:00 Группа G Англия vs Панама, Нижний Новгород
24.06. 18:00 Группа H Япония vs Сенегал, Екатеринбург
24.06. 21:00 Группа H Польша vs Колумбия, Казань
25.06. 17:00 Группа A Саудовская Аравия vs Египет, Волгоград
25.06. 17:00 Группа A Уругвай vs Россия, Самара
25.06. 21:00 Группа B Иран vs Португалия, Саранск
25.06. 21:00 Группа B Испания vs Марокко, Калининград
26.06. 17:00 Группа C Австралия vs Перу, Сочи
26.06. 17:00 Группа C Дания vs Франция, Москва, Лужники
26.06. 21:00 Группа D Исландия vs Хорватия, Ростов-на-Дону
26.06. 21:00 Группа D Нигерия vs Аргентина, Санкт-Петербург
27.06. 17:00 Группа F Мексика vs Швеция, Екатеринбург
27.06. 17:00 Группа F Южная Корея vs Германия, Казань
27.06. 21:00 Группа E Сербия vs Бразилия, Москва, Спартак
27.06. 21:00 Группа E Швейцария vs Коста-Рика, Нижний Новгород
28.06. 17:00 Группа H Сенегал vs Колумбия, Самара
28.06. 17:00 Группа H Япония vs Польша, Волгоград
28.06. 21:00 Группа G Англия vs Бельгия, Калининград
28.06. 21:00 Группа G Панама vs Тунис, Саранск
1/8 финала
30.06 17:00 M50 Победитель Группа C vs Второе место Группа D, Казань
30.06 21:00 M49 Победитель Группа A vs Второе место Группа B, Сочи
01.07. 17:00 M51 Победитель Группа B vs Второе место Группа A, Москва, Лужники
01.07 21:00 M52 Победитель Группа D vs Второе место Группа C, Нижний Новгород
02.07 17:00 M53 Победитель Группа E vs Второе место Группа F, Самара
02.07 21:00 M54 Победитель Группа G vs Второе место Группа H, Ростов-на-Дону
03.07 17:00 M55 Победитель Группа F vs Второе место Группа E, Санкт-Петербург
03.07. 21:00 M56 Победитель Группа H vs Второе место Группа G, Москва, Спартак
Четвертьфиналы
06.07 17:00 M57 Победитель M49 vs Победитель M50, Нижний Новгород
06.07 21:00 M58 Победитель M53 vs Победитель M54, Казань
07.07 17:00 M60 Победитель M55 vs Победитель M56, Самара
07.07 21:00 M 59 Победитель M51 vs Победитель M52, Сочи
Полуфиналы
10.07 21:00 M61 Победитель M57 vs Победитель M58, Санкт-Петербург
11.07 21:00 M62 Победитель M59 vs Победитель M60, Москва, Лужники
Матч за третье место
14.07 17:00 M63 Проигравший M61 vs Проигравший M62, Санкт-Петербург
Финал
15.07 18:00 M64, Москва, Лужники