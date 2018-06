ЧМ-2018. Все матчи, даты, время, стадионы

UA-Футбол представляет вашему вниманию расписание всех 64 матчей Чемпионата мира 2018, который запланирован в России.

Напомним, что финальная часть пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

(все время киевское)





По группам

Группа A

Июнь 14

Россия vs Саудовская Аравия, Москва, Лужники (18:00)

Июнь 15

Египет vs Уругвай, Екатеринбург (15:00)

Июнь 19

Россия vs Египет, Санкт-Петербург (21:00)

Июнь 20

Уругвай vs Саудовская Аравия, Ростов-на-Дону (18:00)

Июнь 25

Уругвай vs Россия, Самара (17:00)

Саудовская Аравия vs Египет, Волгоград (17:00)

Группа B

Июнь 15

Марокко vs Иран, Санкт-Петербург (18:00)

Португалия vs Испания, Сочи (21:00)

Июнь 20

Португалия vs Марокко, Москва, Лужники (15:00)

Иран vs Испания, Казань (21:00)

Июнь 25

Иран vs Португалия, Саранск (21:00)

Испания vs Марокко, Калининград (21:00)

Группа C

Июнь 16

Франция vs Австралия, Казань (13:00)

Перу vs Дания, Саранск (19:00)

Июнь 21

Франция vs Перу, Екатеринбург (15:00)

Дания vs Австралия, Самара (18:00)

Июнь 26

Дания vs Франция, Москва, Лужники (17:00)

Австралия vs Перу, Сочи (17:00)

Группа D

Июнь 16

Аргентина vs Исландия, Москва, Спартак (15:00)

Хорватия vs Нигерия, Калининград (22:00)

Июнь 21

Аргентина vs Хорватия, Нижний Новгород (21:00)

Июнь 22

Нигерия vs Исландия, Волгоград (18:00)

Июнь 26

Нигерия vs Аргентина, Санкт-Петербург (21:00)

Исландия vs Хорватия, Ростов-на-Дону (21:00)

Группа E

Июнь 17

Коста-Рика vs Сербия, Самара (15:00)

Бразилия vs Швейцария, Ростов-на-Дону (21:00)

Июнь 22

Бразилия vs Коста-Рика, Санкт-Петербург (15:00)

Сербия vs Швейцария, Калининград (21:00)

Июнь 27

Сербия vs Бразилия, Москва, Спартак (21:00)

Швейцария vs Коста-Рика, Нижний Новгород (21:00)

Группа F

Июнь 17

Германия vs Мексика, Москва, Лужники (18:00)

Июнь 18

Швеция vs Южная Корея, Нижний Новгород (15:00)

Июнь 23

Германия vs Швеция, Сочи (18:00)

Южная Корея vs Мексика, Ростов-на-Дону (21:00)

Июнь 27

Южная Корея vs Германия, Казань (17:00)

Мексика vs Швеция, Екатеринбург (17:00)

Группа G

Июнь 18

Бельгия vs Панама, Сочи (18:00)

Тунис vs Англия, Волгоград (21:00)

Июнь 23

Бельгия vs Тунис, Москва, Спартак (15:00)

Июнь 24

Англия vs Панама, Нижний Новгород (15:00)

Июнь 28

Англия vs Бельгия, Калининград (21:00)

Панама vs Тунис, Саранск (21:00)

Группа H

Июнь 19

Польша vs Сенегал, Москва, Спартак (15:00)

Колумбия vs Япония, Саранск (18:00)

Июнь 24

Япония vs Сенегал, Екатеринбург (18:00)

Польша vs Колумбия, Казань (21:00)

Июнь 28

Япония vs Польша, Волгоград (17:00)

Сенегал vs Колумбия, Самара (17:00)

1/8 финала

Июнь 30

M50

Победитель Группа C vs Второе место Группа D, Казань (17:00)

M49

Победитель Группа A vs Второе место Группа B, Сочи (21:00)

Июль 1

M51

Победитель Группа B vs Второе место Группа A, Москва, Лужники (17:00)

M52

Победитель Группа D vs Второе место Группа C, Нижний Новгород (21:00)

Июль 2

M53

Победитель Группа E vs Второе место Группа F, Самара (17:00)

M54

Победитель Группа G vs Второе место Группа H, Ростов-на-Дону (21:00)

Июль 3

M55

Победитель Группа F vs Второе место Группа E, Санкт-Петербург (17:00)

M56

Победитель Группа H vs Второе место Группа G, Москва, Спартак (21:00)

Четвертьфиналы

Июль 6

M57

Победитель M49 vs Победитель M50, Нижний Новгород (17:00)

M58

Победитель M53 vs Победитель M54, Казань (21:00)

Июль 7

M60

Победитель M55 vs Победитель M56, Самара (17:00)

M 59

Победитель M51 vs Победитель M52, Сочи (21:00)

Полуфиналы

Июль 10

M61

Победитель M57 vs Победитель M58, Санкт-Петербург (21:00)

Июль 11

M62

Победитель M59 vs Победитель M60, Москва, Лужники (21:00)

Матч за третье место

Июль 14

M63

Проигравший M61 vs Проигравший M62, Санкт-Петербург (17:00)

Финал

15 Июль 2018

M64, Москва, Лужники (18:00)

