Экс-тренер Шахтера будет работать во Франции

В понедельник президент французского клуба Вальдемар Кита встретится с 45-летним специалистом.

Ранее Канарейки вели переговоры с бывшим тренером Бордо Жосленом Гурвеннеком, однако они зашли в тупик.

Интересно, что вчера La Gazzetta dello Sport утверждала, что португалец уже согласовал 2-летний контракт с Удинезе.

Мигел Кардозу три года отработал в Шахтере в качестве наставника молодежной команды Горняков, а после ухода Мирчи Луческу стал ассистентом Паулу Фонсеки.

Летом прошлого года возглавил Риу Аве, который в минувшем сезоне занял 5-е место в чемпионате Португалии.