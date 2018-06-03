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Спорт
Футбол
3 июня 18, 09:20
Экс-тренер Шахтера будет работать во Франции
Мигел Кардозу
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Бывший тренер Шахтера Мигел Кардозу стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера Нанта.

В понедельник президент французского клуба Вальдемар Кита встретится с 45-летним специалистом.

Ранее Канарейки вели переговоры с бывшим тренером Бордо Жосленом Гурвеннеком, однако они зашли в тупик.

Интересно, что вчера La Gazzetta dello Sport утверждала, что португалец уже согласовал 2-летний контракт с Удинезе.

Мигел Кардозу три года отработал в Шахтере в качестве наставника молодежной команды Горняков, а после ухода Мирчи Луческу стал ассистентом Паулу Фонсеки.

Летом прошлого года возглавил Риу Аве, который в минувшем сезоне занял 5-е место в чемпионате Португалии.
telegraf.com.ua
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