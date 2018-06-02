Моуриньо назвал фаворитов Чемпионата мира

"Такие игроки, как Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они есть на бумаге. Поэтому я думаю, что Аргентина и Португалия могут преуспеть на этом Чемпинате мира.

Бразилия из-за своего наставника Тите может играть тактически и оборонительно, но у них все еще есть тот естественный бразильский талант. Я думаю, что они будут командой, на которую все будут смотреть с удовольствием

Из европейских команд Испания выглядела очень сильно в квалификации. У них есть множество опытных и талантливых игроков.

Но вы никогда не знаете... на чемпионате мира всегда может быть сюрприз", - сказал Жозе.

Португалия стала неожиданным победителем на Евро-2016, иМоуриньо считает, что его соотечественники снова могут наделать шума

"Португалия выходила в полуфинал ЧМ в 2006-м и мы также выиграли чемпионат Европы в 2016-м, так что это означает, что у нас одна из лучших команд в мире.

Португалия - это та страна, в которой всегда появляется новый талант, и нынешняя сборная Португалии даже сильнее, чем два года назад"

Можем ли мы стать чемпионами мира? Я не смею это сказать, но в наш лучший день мы можем победить кого угодно", - цитирует Жозе Моуриньо GQ Magazine.