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Спорт
Футбол
1 июня 18, 08:35
Стало известно, когда Салах вернется к тренировкам
Салах
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Мохамед Салах присоединится к сборной Египта за 5 дней до старта мундиаля.

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах сможет скоро отправиться в расположение национальной команды и приступить к полноценным тренировкам.

Как сообщает египетское издание Al-Youm Al-Sabia, ссылаясь на источники в сборной, уже через 10 дней Салах начнет тренироваться. Мо присоединится к сборной в Каире 8 июня, откуда вместе с командой улетит в Россию на ЧМ-2018.

Напомним, Мохамед Салах получил травму во время финального матча Лиги чемпионов. Египтянин покинул поле в середине первого тайма, а его команда уступила со счетом 1:3. Позже футболист поблагодарил за поддержку и высказал уверенность, что сыграет в России на мундиале.
telegraf.com.ua
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