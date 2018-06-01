Стало известно, когда Салах вернется к тренировкам

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах сможет скоро отправиться в расположение национальной команды и приступить к полноценным тренировкам.

Как сообщает египетское издание Al-Youm Al-Sabia, ссылаясь на источники в сборной, уже через 10 дней Салах начнет тренироваться. Мо присоединится к сборной в Каире 8 июня, откуда вместе с командой улетит в Россию на ЧМ-2018.

Напомним, Мохамед Салах получил травму во время финального матча Лиги чемпионов. Египтянин покинул поле в середине первого тайма, а его команда уступила со счетом 1:3. Позже футболист поблагодарил за поддержку и высказал уверенность, что сыграет в России на мундиале.