Официально. Евгений Хачериди - игрок ПАОКа

Защитник Евгений Хачериди стал игроком ПАОКа. Данную информацию подтверждает официальный сайт команды из города Салоники.





Трудовое соглашение с футболистом подписано до 2021-го года. Оборонец будет выступать под игровым номером 34.





Напомним, что Хачериди начинал заниматься футболом в Мелитополе. В киевский клуб футболист попал из Волыни в 2007-м году. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.