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Спорт
Футбол
31 мая 18, 17:36
Официально. Евгений Хачериди - игрок ПАОКа
Евгений Хачериди
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Защитник Евгений Хачериди стал игроком ПАОКа, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник Евгений Хачериди стал игроком ПАОКа. Данную информацию подтверждает официальный сайт команды из города Салоники.

Трудовое соглашение с футболистом подписано до 2021-го года. Оборонец будет выступать под игровым номером 34.

Напомним, что Хачериди начинал заниматься футболом в Мелитополе. В киевский клуб футболист попал из Волыни в 2007-м году. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.
UA-Football
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