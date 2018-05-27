Зидан: У этой команды просто нет потолка

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов.

«Это преемственность. Мне нравится то, что я делаю — в качестве игрока и в качестве тренера. Это просто продолжение карьеры. Я только начал работу тренера, и мой опыт был потрясающим в этой сфере. Было бы здорово накопить ещё больше опыта.

Никаких гарантий, что следующий сезон будет таким же. В конце сезона каждый старается достичь максимального результата. Невозможно быть довольным тем, что мы делаем только в Ла Лиге. Но нужно поздравить игроков — они проделали непростую работу. Невозможно описать то, что они сотворили. У этой команды просто нет потолка!

Карвахаль? Очень-очень жаль. Он плакал в раздевалке. Я говорил с ним в перерыве, чтобы подбодрить его, как и его партнёры по команде. Но он тоже внёс свой вклад в результат команды», — передаёт слова Зидана корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.