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Спорт
Футбол
27 мая 18, 09:47
Зидан: У этой команды просто нет потолка
Зидан
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Наставник мадридского “Реала” Зинедин Зидан прокомментировал рекордную победу клуба в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов.

«Это преемственность. Мне нравится то, что я делаю — в качестве игрока и в качестве тренера. Это просто продолжение карьеры. Я только начал работу тренера, и мой опыт был потрясающим в этой сфере. Было бы здорово накопить ещё больше опыта.

Никаких гарантий, что следующий сезон будет таким же. В конце сезона каждый старается достичь максимального результата. Невозможно быть довольным тем, что мы делаем только в Ла Лиге. Но нужно поздравить игроков — они проделали непростую работу. Невозможно описать то, что они сотворили. У этой команды просто нет потолка!

Карвахаль? Очень-очень жаль. Он плакал в раздевалке. Я говорил с ним в перерыве, чтобы подбодрить его, как и его партнёры по команде. Но он тоже внёс свой вклад в результат команды», — передаёт слова Зидана корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
telegraf.com.ua
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