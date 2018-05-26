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Спорт
Футбол
26 мая 18, 12:20
Капитан Ливерпуля:Нам очень повезло, что у нас такой тренер
Ливерпуль
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Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон надеется, что его команде удастся взять трофей Лиги чемпионов в киевском финале.

"Мы можем написать свою историю. Все зависит только от нас. Мы проделали фантастическую работу на пути к этой стадии турнира и хотим сделать еще один шаг, чтобы получить желанный трофей", — заявил Хендерсон.

Финал Лиги чемпионов в Киеве: все новости о матче Реал - Ливерпуль

"Нам очень повезло, что у нас такой тренер, как Клопп. Просто невероятно, чего он достиг здесь после своего прихода. Он может быть очень напористым, но это словно отражение того, как мы играем на поле".

"Реал — фантастическая команда с фантастическими игроками. Но и у нас отличные футболисты. Если сыграем так, как мы можем, у нас все может получиться".

"Наши болельщики были просто невероятны. Надеюсь, в Киеве им удастся сделать что-то похожее на Энфилд. Они действительно неподражаемы и они внесли огромный вклад в наши успехи. Мы хотим завоевывать трофеи не только для себя, но и для своих болельщиков".
telegraf.com.ua
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