Капитан Ливерпуля:Нам очень повезло, что у нас такой тренер

"Мы можем написать свою историю. Все зависит только от нас. Мы проделали фантастическую работу на пути к этой стадии турнира и хотим сделать еще один шаг, чтобы получить желанный трофей", — заявил Хендерсон.

"Нам очень повезло, что у нас такой тренер, как Клопп. Просто невероятно, чего он достиг здесь после своего прихода. Он может быть очень напористым, но это словно отражение того, как мы играем на поле".

"Реал — фантастическая команда с фантастическими игроками. Но и у нас отличные футболисты. Если сыграем так, как мы можем, у нас все может получиться".

"Наши болельщики были просто невероятны. Надеюсь, в Киеве им удастся сделать что-то похожее на Энфилд. Они действительно неподражаемы и они внесли огромный вклад в наши успехи. Мы хотим завоевывать трофеи не только для себя, но и для своих болельщиков".