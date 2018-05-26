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Спорт
Футбол
26 мая 18, 09:42
Реал - Ливерпуль: букмекеры определили фаворита финала ЛЧ
финала ЛЧ
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26 мая Реал и Ливерпуль выявят сильнейшего в Лиге чемпионов сезона 2017/2018.

Розыгрыш самого престижного клубного еврокубка - Лиги чемпионов УЕФА - завершит в субботу, 26 мая, киевский финал с участием футболистов испанского "Реала" и английского "Ливерпуля". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии имеет действующий обладатель трофея "Реал".

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу мадридцев с коэффициентом 2,20. Вероятность успеха мерсисайдцев оценивается в 3,25. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 3,75.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу "Реала" с коэффициентом 2,20, на ничью - 3,75, а на успех "Ливерпуля" - 3,00.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 26 мая впервые пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. "Реал" и "Ливерпуль" начнут решающее противостояние в 21.45.
telegraf.com.ua
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