Фанатов "Ливерпуля" в Киеве избили фанаты ЦСКА

9 мая представители ультрас ЦСКА получили футболки с запоминающимися надписями "Мы против всех. Все против нас. ЦСКА Киев". Именно в этом облачении и были нападавшие на группу фанов английского клуба в преддверии финала Лиги Чемпионов в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак, который подчеркнул, что нападение на иностранных болельщиков могли организовать настроенные на формирование негативного имиджа Украины.

"Из открытых источников можно выяснить, что к данному нападения причастны представители ЦСКА. 9 мая ребятам раздали контурные футболки с надписью "Мы против всех. Все против нас. ЦСКА Киев". Именно такая футболка была на одном из нападающих болельщиков Ливерпуля", - отметил работник СМИ. - А также я знаю, что услугами этих ребят часто пользуется народный депутат Вадим Рабинович во-время своих фейковых митингов".

По словам Крутчака, задача фанатов на псевдоакциях протеста заключается в том, чтобы "не давать бабушкам и бомжам сбежать с места проведения митинга".