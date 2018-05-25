Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.62
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
30.46
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
25 мая 18, 19:59
Фанатов "Ливерпуля" в Киеве избили фанаты ЦСКА
фанаты ЦСКА
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
К нападению на фанов "Ливерпуля" причастны ультрас "ЦСКА"

9 мая представители ультрас ЦСКА получили футболки с запоминающимися надписями "Мы против всех. Все против нас. ЦСКА Киев". Именно в этом облачении и были нападавшие на группу фанов английского клуба в преддверии финала Лиги Чемпионов в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак, который подчеркнул, что нападение на иностранных болельщиков могли организовать настроенные на формирование негативного имиджа Украины.

"Из открытых источников можно выяснить, что к данному нападения причастны представители ЦСКА. 9 мая ребятам раздали контурные футболки с надписью "Мы против всех. Все против нас. ЦСКА Киев". Именно такая футболка была на одном из нападающих болельщиков Ливерпуля", - отметил работник СМИ. - А также я знаю, что услугами этих ребят часто пользуется народный депутат Вадим Рабинович во-время своих фейковых митингов".

127277

По словам Крутчака, задача фанатов на псевдоакциях протеста заключается в том, чтобы "не давать бабушкам и бомжам сбежать с места проведения митинга".


Источник: beztabu.net
Ещё по теме:
Полузащитник Ливерпуля повторил рекорд Лиги чемпионов
Салах: Я вернулся в Англию совсем другим футболистом
Фанатов Ливерпуля пугают "адскими" ультрас Киева (ФОТО)
В Киеве устроят публичный просмотр финала ЛЧ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тысяча болельщиков Ливерпуля не может прилететь в Киев
noimageГвардиола хочет пригласить в команду полузащитника Реала
noimageФанат Ливерпуля прокомментировал драку в Киеве
noimageАваков сообщил о масштабах футбольной коррупции (ВИДЕО)
noimageШовковский: Такого "оскорбления" в моей жизни еще не было
Лента новостей