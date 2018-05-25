Тысяча болельщиков Ливерпуля не может прилететь в Киев

Как выяснилось, вопрос пытаются решить на уровне мэра столицы Виталия Кличко.

Как сообщает Sky News, фанатам «Ливерпуля» отменили рейсы из-за того, что международный аэропорт «Борисполь» не смог выделить время для посадки трех самолетов.

Не исключено, что проблема возникла из-за непонимания между турфирмой World Choice Sports и аэропортом по поводу размеров самолетов. В турфирме заявляют, что «из-за большого количества рейсов в Киев „Борисполь“ не смог выделить время для самолетов». Там отмечают, что были получены «посадочные слоты» от аэропортов Ливерпуля и Манчестера, были поданы заявки на слоты в правильном порядке и сроками Киеву. По мнению туроператора, это «еще раз подтверждаем, что это проблема у Киева».

В заявлении на сайте «Ливерпуля» говорится, что клуб пытается решить проблему.

К разрешению вопроса подключился лично мэр Ливерпуля Джо Андерсон, который написал у себя в Твиттер, что контактировал по данной проблеме с Виталием Кличко. По его словам, мэр Киева уже «помог провести переговоры с директором „Борисполя“ и забронировать два часовых слота».

Как сообщалось, накануне на Крещатике торжественно открыли фан-зону финала Лиги чемпионов.