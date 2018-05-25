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Спорт
Футбол
25 мая 18, 10:33
Гвардиола хочет пригласить в команду полузащитника Реала
Иско
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Иско может пополнить состав Манчестер Сити этим летом.

Полузащитник Реала Иско может в летнее трансферное окно перебраться в Манчестер Сити.

По информации Mundo Deportivo, наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола лично заинтересован в подписании футболиста. 

В Манчестер Сити считают, что смогут приобрести хавбека за 80 миллионов евро. Клуб готов предложить 26-летнему игроку зарплату в размере 10 миллионов евро в год и 1,5 миллиона евро в качестве бонусов, при том, что в Реале Иско получает 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Реала Иско попал в заявку команды на финал Лиги чемпионов против Ливе
bigmir.net
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