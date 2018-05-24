Аваков сообщил о масштабах футбольной коррупции (ВИДЕО)

В рамках полицейской спецоперации по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали систему договорных футбольных матчей, задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. О этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.





По его словам, департамент защиты экономики Нацполиции более двух лет наблюдал за пятью ОПГ. Для получения "правильного" счета в матче использовался подкуп игроков, арбитров, собственников клубов, а также запугивание и угрозы. Суммы вознаграждения составляли от 30 до 100 тысяч гривень.





Участники ОПГ делали ставки у букмекеров, зарегистрированных в Азии. Футбольный бизнес приносил организаторам до $5 млн ежегодно.





По информации следствия, под влияние преступных групп попали 35 футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры.





Глава МВД рассказал, что сегодня, 22 мая, оперативники провели 40 обысков в Киеве и Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.





Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч.1 ст.369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) УК.