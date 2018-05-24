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Спорт
Футбол
24 мая 18, 17:33
Аваков сообщил о масштабах футбольной коррупции (ВИДЕО)
Договорные матчи
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В состав пяти разоблаченных ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры и околофутбольные коммерческие структуры
В рамках полицейской спецоперации по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали систему договорных футбольных матчей, задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. О этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, департамент защиты экономики Нацполиции более двух лет наблюдал за пятью ОПГ. Для получения "правильного" счета в матче использовался подкуп игроков, арбитров, собственников клубов, а также запугивание и угрозы. Суммы вознаграждения составляли от 30 до 100 тысяч гривень.

Участники ОПГ делали ставки у букмекеров, зарегистрированных в Азии. Футбольный бизнес приносил организаторам до $5 млн ежегодно.

По информации следствия, под влияние преступных групп попали 35 футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры.

Глава МВД рассказал, что сегодня, 22 мая, оперативники провели 40 обысков в Киеве и Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч.1 ст.369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) УК.
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