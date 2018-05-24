Шовковский: Такого "оскорбления" в моей жизни еще не было

Из-за предстоящего финала Лиги Чемпионов и всех работ связанных с организацией финала, безопасностью всех участников и болельщиков, и активностей, которые обычно сопровождают подобного рода финалы, пробки сильнейшие и автомобильное передвижение по городу - что-то сродни забега со скоростью бешеных черепах.

Вот и я ожидаю встречи, на которую, что не удивительно, человек немного опаздывает.

Проходит мимо мужичок, посмотрел на меня пристально так... Думаю, узнал. Сейчас попросит то ли автограф, то ли сфотографироваться. А он возьми и спроси:

- Закурить не будет?

Отвечаю важным и гордым таким голосом:

- Не курю!

Пристально еще так вглядывается и просто с ног сшибает следующим вопросом:

- А ты не из "Шахтера" случайно? Очень уж на футболиста похож!

Я в полной растерянности:

- Нет!!! Точно не из "Шахтера" и точно не "футболист"!

- Но на футболиста очень похож!!!

И пошел себе дальше по своим делам, оставив меня с истерическим смехом.