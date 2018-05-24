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Спорт
Футбол
24 мая 18, 09:09
Шовковский: Такого "оскорбления" в моей жизни еще не было
Шовковский
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Бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский на своей страничке в facebook рассказал о забавной истории, которая приключилась с ним на улицах Киева.

Из-за предстоящего финала Лиги Чемпионов и всех работ связанных с организацией финала, безопасностью всех участников и болельщиков, и активностей, которые обычно сопровождают подобного рода финалы, пробки сильнейшие и автомобильное передвижение по городу - что-то сродни забега со скоростью бешеных черепах.

Вот и я ожидаю встречи, на которую, что не удивительно, человек немного опаздывает.

Проходит мимо мужичок, посмотрел на меня пристально так... Думаю, узнал. Сейчас попросит то ли автограф, то ли сфотографироваться. А он возьми и спроси:

- Закурить не будет?
Отвечаю важным и гордым таким голосом:
- Не курю!
Пристально еще так вглядывается и просто с ног сшибает следующим вопросом:
- А ты не из "Шахтера" случайно? Очень уж на футболиста похож!
Я в полной растерянности:
- Нет!!! Точно не из "Шахтера" и точно не "футболист"!
- Но на футболиста очень похож!!!
И пошел себе дальше по своим делам, оставив меня с истерическим смехом.
UA-Football
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