Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.07
RUB
0.43
EUR
30.50
USD
26.06
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
23 мая 18, 15:24
Павелко: Раньше на коррупцию в футболе закрывались глаза
Павелко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
... работа продолжается

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал спецоперацию по выявлению организаторов договорных матчей, в результате которой МВД рассматривает 57 эпизодов с участием 328 человек.

«Операция по борьбе с договорными матчами – это беспрецендентное расследование в истории украинского футбола. Украинский футбол должен быть очищен от коррупции и договорных матчей. Это раньше на это закрывались глаза, сейчас так не будет.

В 2015 году мы понимали, что количество таких матчей зашкаливают, а наказанием был всего лишь штраф. Все могли откупиться и закрыть вопрос. Правоохранительные органы не могли ничего применять из-за непопадание таких действий под действия Уголовного кодекса Украины. Но мы приняли закон «О борьбе с коррупцией и договорными матчами».

Мы проводили эту операцию долгое время, но не могли разглашать, чтобы никого не спугнуть. Это только первый шаг, мы продолжаем работать.

Благодарю полицию за содействие, за то, что не было утечки информации. Спасибо комитету ФФУ по этике и честной игре и его председателю Франческо Баранке, а также комитету арбитров, который принимал самое открытое содействие в расследовании.

Есть уже первые результаты и информация о командах и арбитрах. Видел комментарии журналистов об оценке вовлеченности. Я согласен, что степень у команд разная. Пока сложно оценить ответственность клубов, позже будет отдельное расследование, результаты которого мы передадим в КЭЧИ, а КДК примет решение.

Процесс уже вышел в публичную плоскость, мы видим первые имена, но каждого оценим отдельно и рассмотрим наказания. Оно не может быть равным для всех», – сказал Павелко.
UA-Football
Ещё по теме:
Джошуа: я нокаутирую Паркера в восьмом-девятом раунде
Энтони Джошуа - Джозеф Паркер. Видео полного боя
18 лет назад Виталий Кличко проиграл на профи-ринге. ВИДЕО
Суркис: Футбол не должен быть политизированным
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Роналду рассказал, когда закончит карьеру футболиста
noimageШевченко забил гол в прощальном матче Пирло (Видео)
noimageУЕФА разрешил Киеву убрать баннеры Газпрома с улиц города
noimageАхметов об отношениях с Суркисом
noimageО возможном уходе Фреда из "Шахтера" рассказал Ахметов
Лента новостей