Роналду рассказал, когда закончит карьеру футболиста

Лидер мадридского Реала Криштиану Роналду рассказал, когда намерен завершить карьеру, а также о взаимоотношениях с президентом клуба Флорентино Пересом.

"Как я и говорил раньше, намерен играть до 41 года. Завершить карьеру в Реале? Посмотрим. Сейчас для меня главное – финал Лиги чемпионов.

Проблемы с руководством клуба? Я никогда не говорил, что меня недооценивают. В команде ко мне все великолепно относятся, а что касается президента клуба Флорентино Переса, то мы не должны быть с ним лучшими друзьями.

Он относится ко мне хорошо, все нормально", – сказал Роналду в интервью изданию АS.