Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.07
RUB
0.43
EUR
30.50
USD
26.06
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
23 мая 18, 15:22
Роналду рассказал, когда закончит карьеру футболиста
роналду
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Криштиану Роналду кроме того рассказал о взаимоотношениях с президентом мадридского Реала.

Лидер мадридского Реала Криштиану Роналду рассказал, когда намерен завершить карьеру, а также о взаимоотношениях с президентом клуба Флорентино Пересом.

"Как я и говорил раньше, намерен играть до 41 года. Завершить карьеру в Реале? Посмотрим. Сейчас для меня главное – финал Лиги чемпионов.

Проблемы с руководством клуба? Я никогда не говорил, что меня недооценивают. В команде ко мне все великолепно относятся, а что касается президента клуба Флорентино Переса, то мы не должны быть с ним лучшими друзьями.

Он относится ко мне хорошо, все нормально", – сказал Роналду в интервью изданию АS.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Роналду установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Окончание эры в групповом турнире Лиги Чемпионов
В ближайшие дни решится судьба Роналду в Реале, - Marca
Хайнкес: Бавария заслуженно прошла дальше
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Павелко: Раньше на коррупцию в футболе закрывались глаза
noimageШевченко забил гол в прощальном матче Пирло (Видео)
noimageУЕФА разрешил Киеву убрать баннеры Газпрома с улиц города
noimageАхметов об отношениях с Суркисом
noimageО возможном уходе Фреда из "Шахтера" рассказал Ахметов
Лента новостей