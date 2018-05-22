Шевченко забил гол в прощальном матче Пирло (Видео)

Друзья футболисты Андреа Пирло поделились на две команды и провели товарищеский поединок на Сан-Сиро.
Белые звезды – Синие звезды – 7:7
Голы: Пато, 13, 41, Вьери, 32, Индзаги, 75, 79, 84, Матри, 78 - Шевченко, 1, Куальярелла, 6, Кассано, 29, Кафу, 35, Зеедорф, 45, Брокки, 47, Лука Тони, 71
Белые звезды: Дида, Абьятти, Бонуччи, Кьеллини, Дзанетти, Костакурта, Фавалли, Дзамбротта, Янкуловски, Мальдини, Оддо, Неста, Шимич, Баронио, Каморанези, Гаттузо, Леонардо, Лэмпард, Пирло, Руй Кошта, Пепе, Пирло, Верратти, Видаль, Баджо, Ди Натале, Яквинта, Филиппо Индзаги, Матри, Тотти, Пато, Вьери, Дель Пьеро.
Тренеры: Карло Анчелотти и Антонио Конте
Синие звезды: Буффон, Сторари, Адани, Бардзальи, Кафу, Бонера, Диана, Феррара, Каладзе, Матерацци, Сержиньо, Пирло, Брокки, Диаманти, Де Росси, Маркизио, Перотта, Зеедорф, Альбертини, Амброзини, Боррьелло, Роналдиньо, Тевес, Лука Тони, Вентола, Кассано, Шевченко, Куальярелла.
Тренеры: Роберто Донадони, Мауро Тассотти и Массимилиано Аллегри