Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.74
USD
26.04
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
22 мая 18, 11:42
УЕФА разрешил Киеву убрать баннеры Газпрома с улиц города
баннеры Газпрома
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российской компании Газпром при организационных мероприятиях финала ЛЧ.

Официальный представитель Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов в Киеве Андрей Мирошниченко сообщил о договоренности с УЕФА по отказу от использования символики Газпрома при оформлении территории Фестиваля чемпионов для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов.

Изначально городские власти Киева утверждали, что Газпром не будет представлен на улицах города во время финала Лиги чемпионов, однако позже символика официального спонсора УЕФА все-таки появились на специальных баннерах.

«Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов Газпрома даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание», — написал Мирошниченко на своей странице в Facebook.
telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Шевченко забил гол в прощальном матче Пирло (Видео)
noimageАхметов об отношениях с Суркисом
noimageО возможном уходе Фреда из "Шахтера" рассказал Ахметов
noimageДинамо снова победило. Шахтер - не настоящий чемпион? ВИДЕО)
noimage2,2 тысячи фанатов Реала отказались от билетов на финал ЛЧ
Лента новостей