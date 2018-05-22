УЕФА разрешил Киеву убрать баннеры Газпрома с улиц города

Официальный представитель Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов в Киеве Андрей Мирошниченко сообщил о договоренности с УЕФА по отказу от использования символики Газпрома при оформлении территории Фестиваля чемпионов для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов.

Изначально городские власти Киева утверждали, что Газпром не будет представлен на улицах города во время финала Лиги чемпионов, однако позже символика официального спонсора УЕФА все-таки появились на специальных баннерах.

«Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов Газпрома даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание», — написал Мирошниченко на своей странице в Facebook.