Ахметов об отношениях с Суркисом

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в эксклюзивном интервью программе "Великий футбол" с Александром Денисовым прокомментировал резонансные события этого сезона – неявку "Динамо" на игру с "Мариуполем", ситуацию с "Вересом" и другие.

О киевском "Динамо" и его президенте, Игоре Суркисе:

- Этот клуб – в надежных руках. Мой коллега, Игорь Михайлович Суркис, очень много инвестирует и души, и средств в этот клуб. В этом году будет 22 года, как я владелец клуба, и 22 года у нас идет жесточайшая конкуренция. Мы видели: одни брались, другие брались, третьи брались... Сегодня там чуть-чуть профинансировали, завтра – бросили. А он – нет. Он этот клуб, по крайней мере, держит, все, что можно, делает, у него амбиции – огромные. И это заслуживает огромного уважения. Идут разговоры, которые кто-то запускает, что они хотят продать клуб или еще что-то такое, или нужен новый владелец... Но "Динамо Киев" – это Суркис. Суркис – это "Динамо Киев". Я считаю, что клуб – в надежных руках, в качественных руках, и этот клуб заслуживает огромного уважения. И для нас приятно быть главным соперником этого великого клуба.

У нас очень хорошие отношения. Я его давно не видел, но у нас очень хорошие отношения, уважительные, дружеские отношения.

О неприезде "Динамо" на матч в Мариуполе:

- Три очка потеряло "Динамо". Возможно, в этой всей истории была потеряна и интрига в борьбе за чемпионство?

- Они могли позволить себе такую роскошь – мы не можем позволить себе такую роскошь. Если они в следующем чемпионате опять куда-то не поедут – это их право, это их выбор. Но мы точно будем уважать соперников, мы уважаем регламент, и мы обязательно приедем на любые поля.

О ситуации с "Вересом":

- Эти грязные футбольные технологии, и это не есть хорошо для нашего чемпионата. Я являюсь большим противником грязных футбольных технологий. Я 22 года владелец клуба, и я никогда с таким не сталкивался. Мне кто-то сказал, это – против "Шахтера". Я говорю: "А при чем здесь "Шахтер"?". Скажите, пожалуйста, вы приехали на игру, и если кто-то, допустим, развернулся да уехал, то при чем здесь "Шахтер"? А потом завтра скажут: "Давай выяснять все отношения не в кабинетах, не в судах, а на поле". Так а чего убегаете с поля? Мы же приехали играть, а вас нет. Значит, вы заранее хотите, чтобы это было все в судах. Но, мне кажется, нужно отдать должное и игрокам, и тренерскому штабу, и руководству, кто принимал решение: все вернулись. И я хочу сказать, что игроки этот матч провели на самом высоком уровне. Я последний месяц смотрел за "Вересом", и для них, мне кажется, это самая лучшая игра. И, мне кажется, теперь им надо почаще так делать – столько ездить, чтобы показывать такое качество игры.

О скандальных высказываниях Юрия Вернидуба, тренера "Зари":

- Вернидуб – наверняка эмоциональный человек, что-то мог сказать, потом придет домой, проанализирует. Я думаю, если сказал что-то нехорошее, ему само, наверное, стыдно за то, что он сказал нехорошо. У меня нет никаких обид.

- А с президентом "Зари", Евгением Геллером, какие у Вас отношения?

- У меня хорошие отношения. Он звонил всегда, даже после игры, когда мы выиграли 2:1, поздравлял. И после финала Кубка, и с чемпионством. То есть, у нас хорошие отношения, уважительные. Он молодец, он много делает. А те, кто не умеют сдерживать эмоции, мне кажется, должны научиться сдерживать эмоции. А те, кто научился говорить плохие слова и приводить плохие сравнения, мне кажется, сами должны набраться мужества и принести тысячи извинений, а не оправдывать свои ошибки, не показывать глупость дальше.