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Спорт
Футбол
21 мая 18, 08:39
О возможном уходе Фреда из "Шахтера" рассказал Ахметов
Фред
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Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал, за сколько готов отпустить Фреда в другой клуб.

У нас зимой были переговоры с Манчестер Сити, и там было официальное предложение по Фреду – это очень крупная цифра.

Где-то в районе 50 миллионов евро нам предложили за Фреда. И у нас сил хватило, чтобы отказать, потому что мы играли в Лиге чемпионов, мы заканчивали чемпионат Украины и, в принципе, мы выиграли чемпионат, мы выиграли Кубок – решение наше правильное. И я убежден, что мы получим и получаем предложения не менее интересные, чем от Манчестер Сити.

Возможно, Фред летом уйдет. И он этого заслуживает. Это очень качественный игрок, который очень много сделал для нашего клуба. Мы ему тоже благодарны. Если будет достойное предложение и клубы договорятся между собой, игрок примет решение, мы дадим возможность Фреду попробовать свои силы в лучшем чемпионате. Но, в то же время, каждый трансфер должен делать Шахтер сильней. Игроки должны уходить, а Шахтер должен становиться сильней.

Мы получим ровно столько, сколько он стоит. Мы не можем получить доллар, если футболист стоит 50 центов. Мы не хотим продавать за 50 центов, если футболист стоит доллар. Это будет рыночная цена, это будет справедливая цена, и это будет выгодно и для клуба, который пригласит к себе Фреда, и для нас. То есть, я где-то чувствую, что Фред будет дороже Фернандиньо и дороже, чем Тейшейра", рассказал Ринат Ахметов.
telegraf.com.ua
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