Динамо снова победило. Шахтер - не настоящий чемпион? ВИДЕО)

В новом выпуске шоу ТаТоТаке ведущие Сергей Болотников и Константин Андриюк обсудили вчерашний матч между лидерами УПЛ, обменялись мнениями относительно того, какие футболисты "Динамо" и "Шахтера" должны покинуть команды, а также поделились инсайдами относительно трансферных планов "Шахтера" и будущего Александра Хацкевича в киевском клубе.
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