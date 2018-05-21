Динамо снова победило. Шахтер - не настоящий чемпион? ВИДЕО)

В новом выпуске шоу ТаТоТаке ведущие Сергей Болотников и Константин Андриюк обсудили вчерашний матч между лидерами УПЛ, обменялись мнениями относительно того, какие футболисты "Динамо" и "Шахтера" должны покинуть команды, а также поделились инсайдами относительно трансферных планов "Шахтера" и будущего Александра Хацкевича в киевском клубе.