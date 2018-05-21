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Спорт
Футбол
20 мая 18, 18:52
Динамо снова победило. Шахтер - не настоящий чемпион? ВИДЕО)
Динамо, Шахтер
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В новом выпуске шоу ТаТоТаке ведущие Сергей Болотников и Константин Андриюк обсудили вчерашний матч

В новом выпуске шоу ТаТоТаке ведущие Сергей Болотников и Константин Андриюк обсудили вчерашний матч между лидерами УПЛ, обменялись мнениями относительно того, какие футболисты "Динамо" и "Шахтера" должны покинуть команды, а также поделились инсайдами относительно трансферных планов "Шахтера" и будущего Александра Хацкевича в киевском клубе.

UA-Football
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