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Спорт
Футбол
20 мая 18, 13:39
2,2 тысячи фанатов Реала отказались от билетов на финал ЛЧ
Реал
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Фанатов мадридского Реала отпугивают высокие цены на жилье в Киеве, а также проблемы с транспортом.

Болельщики мадридского Реала отказались от билетов на финал Лиги чемпионов, который в следующую субботу состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По информации издания AS, Реал на финальный матч получил в свое распоряжение 12 802 билетов, однако уже 2 200 фанатов отказались от поездки в Киев. Испанцам не нравятся завышенные цены на жилье в столице Украины, а также проблемы с связанные с тем, как добраться в Киев.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет с Ливерпулем.

Ранее стало известно, сколько Киев потратит на проведение финала Лиги чемпионов. Читайте также статью, как НСК Олимпийский готовится принимать матч между Реалом и Ливерпулем.
bigmir.net
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