2,2 тысячи фанатов Реала отказались от билетов на финал ЛЧ

Болельщики мадридского Реала отказались от билетов на финал Лиги чемпионов, который в следующую субботу состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По информации издания AS, Реал на финальный матч получил в свое распоряжение 12 802 билетов, однако уже 2 200 фанатов отказались от поездки в Киев. Испанцам не нравятся завышенные цены на жилье в столице Украины, а также проблемы с связанные с тем, как добраться в Киев.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет с Ливерпулем.

Ранее стало известно, сколько Киев потратит на проведение финала Лиги чемпионов. Читайте также статью, как НСК Олимпийский готовится принимать матч между Реалом и Ливерпулем.