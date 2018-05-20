Коноплянка вернулся и встретился со старыми товарищами. ФОТО

Сезон в Бундеслиге уже официально завершен и футболисты разъехались по отпускам.
Для кого-то отдых будет кратковременным, после чего наступит пора присоединиться к своей национальной сборной.
А кто-то может уже спокойно расслабиться.
Евгений Коноплянка именно так и поступил.
Полузащитник «Шальке» вернулся в Украину и решил не терять времени, а встретиться со старыми товарищами.
Футболист поделился фотографией с бывшими партнерами по «Днепру» Денисом Олейником и Виталием Мандзюком.
Судя по всему, время ребята проводят очень весело.
Бригада
Публикация от Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official) 19 Май 2018 в 2:23 PDTЧитайте самые интересные новости футбола в Telegram, Facebook и Viber
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