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Спорт
Футбол
20 мая 18, 13:36
Коноплянка вернулся и встретился со старыми товарищами. ФОТО
Коноплянка
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Настоящая бригада.

Сезон в Бундеслиге уже официально завершен и футболисты разъехались по отпускам.

Для кого-то отдых будет кратковременным, после чего наступит пора присоединиться к своей национальной сборной.

А кто-то может уже спокойно расслабиться.

Евгений Коноплянка именно так и поступил.

Полузащитник «Шальке» вернулся в Украину и решил не терять времени, а встретиться со старыми товарищами.

Футболист поделился фотографией с бывшими партнерами по «Днепру» Денисом Олейником и Виталием Мандзюком.

Судя по всему, время ребята проводят очень весело.


Бригада

Публикация от Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official) 19 Май 2018 в 2:23 PDT

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