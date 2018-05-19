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Спорт
Футбол
19 мая 18, 09:19
Экс-глава УЕФА признался в подтасовке жребия ЧМ
Мишель Платини
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Экс-президент УЕФА Мишель Платини признался в махинациях при составлении календаря финального турнира чемпионата мира 1998 года во Франции.

Мишель Платини заявил, что организаторы финального турнира ЧМ-1998 во Франции спланировали календарь таким образом, чтобы исключить встречу сборных Франции и Бразилии до решающего матча.

"Когда мы разрабатывали календарь финального турнира, то сделали его таким, чтобы Франция и Бразилия в случае финиша первыми в своих группах, не пересеклись до финала, — признался в интервью France Bleu бывший глава организационного комитета ЧМ-1998. – Финал Франция – Бразилия был мечтой. Думаете, что на других чемпионатах мира не проворачивали такие же трюки? Вы так наивны? К тому же я не вижу в этом преступления, ведь чтобы встретиться в финальном матче обе сборные должны были обязательно занять первые места в своих группах, а потом успешно пройти все стадии плей-офф".

В финале чемпионата мира 1998 года сборная Франции обыграла Бразилию со счетом 3:0.
telegraf.com.ua
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