Экс-глава УЕФА признался в подтасовке жребия ЧМ

Мишель Платини заявил, что организаторы финального турнира ЧМ-1998 во Франции спланировали календарь таким образом, чтобы исключить встречу сборных Франции и Бразилии до решающего матча.

"Когда мы разрабатывали календарь финального турнира, то сделали его таким, чтобы Франция и Бразилия в случае финиша первыми в своих группах, не пересеклись до финала, — признался в интервью France Bleu бывший глава организационного комитета ЧМ-1998. – Финал Франция – Бразилия был мечтой. Думаете, что на других чемпионатах мира не проворачивали такие же трюки? Вы так наивны? К тому же я не вижу в этом преступления, ведь чтобы встретиться в финальном матче обе сборные должны были обязательно занять первые места в своих группах, а потом успешно пройти все стадии плей-офф".

В финале чемпионата мира 1998 года сборная Франции обыграла Бразилию со счетом 3:0.