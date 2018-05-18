Суперкомпьютер вычислил сборную, которая выиграет ЧМ-2018

Группа из 18 аналитиков из UBS (крупнейший швейцарский финансовый холдинг) с помощью суперкомпьютера провела 10,000 симуляций перед стартом ЧМ-2018, чтобы рассчитать шансы сборных на победу в турнире.

В результате вычислений оказалось, что фаворитом чемпионата мира является Германия. Дальше в списке фаворитов идут Бразилия и Испания.

Компьютер также рассчитал шансы на чтобы достичь определенной стадии плей-офф или выиграть группу.

Стоит отметить, что аналитики также включили в анализ Италию, которая не пробилась в финальную часть ЧМ-2018.