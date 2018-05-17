В Киеве устроят публичный просмотр финала ЛЧ

В Киеве по согласованию с УЕФА устроят публичный просмотр финального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем", который состоится 26 мая. Об этом в своем Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, около 15 тысяч болельщиков смогут посмотреть игру вживую на большом экране, который будет установлен на Контрактовой площади.

Кличко добавил, что различные мероприятия, активности и символические футбольные матчи с 24 мая будут проходить в городке "Фестиваль чемпионов" на Крещатике.

Украина впервые принимает финальную игру Лиги чемпионов УЕФА. Матч "Реал Мадрид" – "Ливерпуль" пройдет 26 мая на столичном стадионе Олимпийский. По данным МВД, посмотреть поединок в Украину приедут более 30 тысяч болельщиков.

В связи с подготовкой к проведению финала ЛЧ движение транспорта на Крещатике перекрыто до конца мая.