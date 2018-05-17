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Спорт
Футбол
17 мая 18, 12:37
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА
Шевченко
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В обновленном рейтинге национальных команд по версии ФИФА от 17 мая 2018 года сборная Украины сохранила свои позиций.

Национальная команда Украины как и раньше занимает 30-е место.

Ближайшие соседи нашей сборной - сборная Словакии, которая занимает 29 строчку и сборная Ирландии (31). От наших западных соседей мы отстаем на 9 очков, а ирландцев на 1 очко опережаем.

В топ-10 состав остался прежним. Рейтинг продолжает возглавлять сборная Германии. В Топ-5 также вошли сборные Бразилии, Бельгии, Португалии и Аргентины.

Наши соперники по Лиге Наций расположились следующим образом: сборная Словакии - 29 место, сборная Чехии - 45 (сохранила позиции).

Наибольшего прогресса достигла сборная Кувейта, которая поднялась на 16 позиций и теперь занимает 160-е место рейтинга. Наибольший регрес у Палестины - минус 13 позиций и 96-е место в рейтинге ФИФА.
UA-Football
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