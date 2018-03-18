Почему Неймар хочет покинуть "ПСЖ"

Грубая игра соперников, снисходительное судейство, плохие поля и ночи в отелях – основные причины того, что "пять месяцев в Лиге 1 прошли, как пять лет", сказал Неймар своим друзьям о своих ощущениях от выступлений за ПСЖ. Бразильское издание UOL Esporte рассказало, почему экс-игрок "Барселоны" уже сыт по горло французским чемпионатом.

В первую очередь, Неймар недоволен грубой игрой против себя со стороны соперников. В среднем, в матче Лиги 1, на нем совершается 5.2 фола (104 в 20 матчах), что значительно больше 3.5 фолов за четыре сезона в чемпионате Испании (431 фол в 123 матчах).

Неймар не раз уже жаловался на жесткую игру соперников, и по его словам, не может ответить тем же: "Они бьют, а я играю в футбол. Они провоцируют, а я провоцирую по-своему, с мячом. Я не привык бить других игроков, я не знаю, как это делают. Я защищаю себя с помощью мяча. Я знаю, они скажут, что я могу быть хорошим футболистом, не провоцируя никого. Я знаю, что они так скажут, но пусть сначала посмотрят, что они делают сами".

Неймару не нравится, что рефери во Франции снисходительно относятся к фолам. Он часто жалуется на судейство, а в матче с "Марселем" (2:2) был вообще удален за споры.

Также бразильский футболист недоволен качеством полей во Франции. Трава часто бывает слишком высокая, и поля сами по себе опасны для футболистов. Однако недовольство газонами выражает не только Неймар, но и другие футболисты ПСЖ.

Недоволен футболист сборной Бразилии организацией выездов на матчи. Ему не нравится, что на некоторые игры, из-за ближнего расположения, команда отправляется на автобусе. Также ему не нравится оставаться с командой в отеле за несколько дней до матча. В "Барселоне" игроки встречались только в день игры, отмечает UOL Esporte.

Однако, все же бразильский форвард может остаться в чемпионате Франции. По информации Sunday Times, Неймар согласен продолжить выступления за ПСЖ, если клуб увеличит ему недельную зарплату в три раза (на миллион евро).